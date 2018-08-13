Осталось только добиться разрешения Лондона

Акулы пера недоумевают, почему от них ограждают отравленных на берегу Туманного Альбиона, и "надавили" на посольство РФ в Великобритании. Оно намерено восстановить справедливость. В МИД Соединенного Королевства диппредставительство направит запрос на организацию интервью с пострадавшими в начале марта Скрипалями.

Российских журналистов интересуют не только главные герои инцидента в Солсбери, но и другие действующие лица. Речь идет, в частности о медиках и правоохранителях.

"Мы получаем многочисленные запросы со стороны российских СМИ, которые просят оказать содействие в получении интервью у Сергея и Юлии Скрипаль, полиции, медицинского персонала, занимавшегося их лечением, руководства лабораторией Портон-Даун, в которой проводилась экспертиза отравляющего вещества, и в которой с большой долей вероятности имеются соответствующие образцы, а также о домашних животных российских граждан", – сказано в сообщении российского посольства.

Дипломаты отмечают, что спустя пять месяцев отец и дочь по-прежнему остаются "пленниками" британских спецслужб, которые прикрываются "национальной безопасностью" и не подпускают к Скрипалям СМИ.

"С тем, чтобы оказать содействие российским журналистам, посольство запросит в Форин-офисе информацию о том, куда им необходимо обращаться", – говорится в коммюнике.

Впрочем, в посольстве не тешат себя иллюзиями. Все предыдущие обращения Москвы по так называемому "делу Скрипаля" Лондон не удостоил ответом. Ничего другого российские дипломаты не ожидают и сейчас.

"Полагаем, что российским журналистам стоит, в том числе, обращаться с подобными запросами и в британское посольство в Москве", – посоветовали в диппредставительстве.

Между тем еще в двадцатых числах мая появилось сенсационное интервью дочери отравленного экс-шпиона Юлии Скрипаль. Это было первое и на данный момент последнее заявление пострадавшей на чужбине.

Героиня видео появилась с "кричащим" шрамом на шее, якобы после интубации, ее взгляд блуждал, а речь явно была "зазубренной", что породило версию, будто девушка читает текст "по бумажке". Самые внимательные зрители заметили в видео шесть склеек. Да и сама цветущая Юлия выглядела не как после двадцатидневной комы.

Уже тогда в посольстве, от услуг которого девушка отказалась в том же обращении, предположили, что Скрипалей удерживают против воли.

Чуть позже журналисты ВВС сняли целый фильм о "подвиге" британских медиков, которые поставили на ноги россиян, которых нашли без сознания 4 марта. Тогда отравление отца и дочери привело Скрипалей на больничные койки, а Британию и Россию – к международному скандалу, в который первая втянула вторую. Его причиной послужили "огульные" обвинения Лондона в адрес Москвы.