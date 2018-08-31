Германия больше доверяет России, чем "беспокойному любителю" соцсетей

Европа не должна становиться заложником непредсказуемой политики США. Об этом говорится в статье немецкой Die Zeit. Издание указывает, что все разговоры о том, как "Северный поток-2" поставит страны ЕС в зависимость от России, имеют политический подтекст.

На самом деле, российский газ поставляется в Европу десятки лет, и даже во времена холодной войны этот фактор не становился инструментом давления – СССР и РФ проявляли себя надежными поставщиками топлива всегда.

Кроме того, РФ – не единственный источник газа в Европе. В частности, Москва покрывает только 40% потребностей немцев в "голубом топливе". Остальное Германия закупает у Нидерландов, Норвегии, других стран.

Однако энергетические потребности ЕС растут. И обеспечить их проще всего при помощи "Северного потока-2". Хотя бы потому что российский газ на четверть дешевле американского СПГ. А учитывая поведение президента США Дональда Трампа, рассчитывать на США как крупного поставщика газа вообще не стоит.

"При непостоянном и вспыльчивом Трампе Америка стала ненадежным партнером. Внезапный любитель написать твит с утра пораньше легко может лишить нас сжиженного газа, если им вдруг овладеет очередной антинемецкий приступ", – говорится в статье.

Подтверждением этим опасениям стала торговая политика США, когда на европейские товары и сырье были повышены ввозные пошлины. ЕС ответил тем же, а теперь потребителям в Европе грозит ужасное повышение цен.