Российской трубе уже ничто не сможет помешать

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что сегодняшним заявлением посла Швеции в России Петера Эриксона о невозможности Стокгольма остановить реализацию проекта "Северный поток – 2", можно закрывать эту тему.

Напомним, как мы писали ранее во вторник, глава шведской дипломатической миссии сообщил, что поскольку выданные властями его страны разрешительные документы на прокладку газопровода не касаются территориальных вод Королевства в Балтийском море, то и остановить строительство у них никак не получится. Даже несмотря на некоторые недовольства ряда политсил, обратной дороги нет.

"Заявление посла Швеции в Москве о невозможности отмены Швецией уже выданного разрешения на прокладку "Северного потока – 2" ставит точку в этом вопросе: позиция Швеции не изменится, а позиция Дании не имеет решающего значения. Перспективы проекта выглядят надежными", – заявил Пушков в Twitter.

Действительно, управляющая проектом компания Nord Stream 2 на сегодняшний момент не имеет на руках лишь разрешения из Копенгагена. Датские власти ушли в глубокое молчание. Между тем, кажется, их особо уже и не ждут, поскольку разработан и представлен альтернативный маршрут прокладки трубы. К тому же активное строительство "СП-2" ведется в Германии. На днях свое "добро" дали в руководстве Республики Саксония на укладку газопровода по этой части немецкой территории. Таким образом, в ФРГ осталось дождаться разрешения властей земли Мекленбург – Передняя Померания. Еще ранее строительство одобрено в Бранденбурге.

Ввод "Северного потока – 2" в строй запланирован на конец 2019 года. Протяженность трубы из России в Германию через Балтийское море составит 1,22 тыс. километров.

