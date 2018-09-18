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Трамп вспомнил о честности

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens
Глава Белого дома придумал, как избавиться от атак русофобов

Лучшая защита – это нападение. Эта старая истина, видимо, пришла в голову американскому президенту Дональду Трампу, когда на него вылили очередную порцию обвинений в тайных симпатиях к России.

Накануне он сдался давлению русофобов и подписал указ "О санкциях за вмешательство в ход голосования". Вот только многие конгрессмены все равно остались недовольны тем, что формулировки в документе слишком уж обтекаемые. Там говорится о гипотетическом "иностранном вмешательстве", но не обвиняется Россия напрямую.

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Новая критика окончательно разъярила Трампа. И он дал неординарное распоряжение – рассекретить документы по расследованию "российского вмешательства" в выборы-2016. Огласке должна быть предана расшифровка допроса ФБР экс-сотрудника Министерства юстиции Брюса Ора, а также все СМС по данной теме бывшего главы разведывательной службы Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба, спецагента Питера Стржока, юриста ведомства Лисы Пейдж и другие документы, сообщает "Пятый канал".

На самом деле Трамп придумал хитрый ход, полагает директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. В документах, с которых приказано снять гриф секретности и обнародовать без редактуры, нет никаких доказательств вмешательства РФ в американские выборы и тайного влияния Кремля на Трампа и его окружение.

"Даже в тех отрывках, которые появлялись в прессе, ничего конкретного о прямом вмешательстве не говорится. То есть прямых доказательств вмешательства там нет", – напомнил американист в эфире НСН. Однако с подачи прессы в обществе постоянно муссировалась тема, что Трамп – ставленник Кремля. А комиссия Миллера, которой поручено расследовать этот вопрос, подливает масла в огонь, ничего толком не рассказывая. "Я думаю, что это уже надоело Трампу, и он хотел бы свернуть деятельность этой комиссии", – сказал Рогулев.

Рассекреченные документы должны быть преданы гласности "в сжатые сроки".

Николай ВИКТОРОВ
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