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Лучшее в жизни: Трамп вспомнил встречу с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Shealah Craighead
Американский политик не может забыть теплое общение с главой России

Президент США Дональд Трамп считает, что встреча с Владимиром Путиным была одной из лучших в его карьере. Об этом он рассказал во время выступления перед своими сторонниками в штате Монтана.

"Одной из лучших моих встреч за все время была встреча с Владимиром Путиным", – цитирует слова американского главы CNN.

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Трамп отметил, что на переговорах они обсуждали Украину, Сирию и безопасность Израиля. При этом в своей речи политик все время вставлял слова "великолепная" и "замечательная".

Кроме того, президент США раскритиковал тех, кто обвинял его в дружбе с Москвой.

"Они хотели, чтобы у меня был боксерский поединок на сцене", – добавил Трамп.

В Финляндии 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры между лидерами США и России, напоминает телеканал "360".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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