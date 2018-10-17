Польша предпочла СПГ из США

Польская компания PGNiG заключила 20-летний контракт на покупку сжиженного природного газа у США. В течение этого времени американская Venture Global LNG должна ежегодно предоставлять польской стороне 2 млн т СПГ, которые после регазификации составят около 2,7 млрд куб. м топлива.

Согласно контракту, польская компания становится владельцем СПГ сразу после его погрузки на танкер, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя PGNiG. Соответственно, дальше выбор за Польшей, куда направлять танкеры – на свои ли терминалы СПГ или в другие порты.

Стоимость американского СПГ, о которой договорились поляки, пока держится в тайне. Однако в сентябре президент США Дональд Трамп анонсировал поставки "огромных объемов СПГ" в Польшу по "довольно хорошей цене".

До сих пор 70% потребностей Польши в газе покрывал "Газпром". Однако срок действия контракта PGNiG с российским концерном истекает в 2022 г., и польские партнеры не раз высказывались против его продления.

По словам главы польской компании Петра Возняка, США предложили им гораздо лучшие условия сотрудничества. "Это будет на 20% с лишним, почти на 30% дешевле чем российский газ", – цитирует его ТАСС.

Между тем Варшава является одной из ярых противниц "Северного потока – 2", называя строящийся газопровод "петлей на шее ЕС".

"Северный поток – 2" пройдет от побережья РФ по дну Балтийского моря до Германии. С его помощью РФ сможет поставлять напрямую в Европу еще 55 млрд куб. м газа в год.