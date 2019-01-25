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США готовят компромат на Шредера в борьбе против "Северного потока"

Герхард Шрёдер. Фото: www.globallookpress.com
Американцы всеми силами пытаются убить российскую трубу

Германию ожидает очередной удар из Вашингтона в надежде остановить строительство газопровода "Северный поток – 2" – США могут организовать публикацию компрометирующих документов на экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который с 2006 г. возглавляет компанию Nord Stream AG, занимающуюся проектами "СП-2".

Такое предположение сделал известный немецкий политолог Александр Рар. По его словам, действующий глава германского правительства Ангела Меркель неоднократно заявляла, что Берлин "будет искать собственный путь в политике", однако существует вероятность, что еще до конца 2019-го кабмин сменится. В случае, если партия "Зеленых" получит поддержку из Вашингтона, может многократно возрасти давление на тех немецких политиков, которые защищают "Северный поток – 2".

И здесь главная мишень для американцев именно Шредер. Бывший канцлер в декабре прошлого года подверг критике Штаты, заявив о том, что Вашингтон хочет заблокировать строительство газопровода не из любви к Украине, а из меркантильных интересов, т.е. навязать немцам свой дорогой СПГ.

"Шредер, конечно, не безупречный политик, одни его уважают, но очень многие испытывают подозрение из-за его "связи с Россией". Существует так называемый список путинских агентов, и там Шредер на первом месте", – пояснил в пятницу, 25 января, изданию "Взгляд" Рар сложившуюся вокруг 74-летнего немецкого политика ситуацию.

Он считает, что бывшему канцлеру необходимо проявить осторожность, поскольку "нужных людей" пытаются подвести под санкции.

Эксперт убежден, что нынешнее правительство не будет "сдавать" Шредера, однако в сегодняшней " гибридной пропагандистской войне информация, которую распространяют СМИ, может очень серьезно повредить репутацию, просто сломать ее".

Напомним, 13 января стало известно, что посол США в Берлине Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма с угрозами введения ограничительных мер за участие в "Северном потоке – 2", который якобы "подрывает безопасность" Европы и Незалежной. Это обстоятельство не только не разубедило участников проекта, а еще больше разозлило.

Пока собака лает, а караван идет.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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