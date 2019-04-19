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Украинский суд защитил права российского военного предприятия

Фото: www.globallookpress.com
Завод Незалежной обязали расплатиться с россиянами

Кажется, украинское правосудие ощущает грядущие перемены, причем уже с 21 апреля, иначе сложно объяснить последние решения, как будто в издевку постмайданным властям: то отпустили из СИЗО "террористку" депутата Верховной рады Надежду Савченко, то отменили приватизацию "Приватбанка", а вот сегодня Хозяйственный суд Хмельницкой области обязал Красиловский агрегатный завод выплатить более 5 млн руб. российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ".

Об этом чудо-вердикте сообщает "Укроборонпром".

"Хозяйственный суд Хмельницкой области поддержал страну-агрессора в споре между Красиловским агрегатным заводом, входящим в состав "Укроборонпрома", и РСК "МиГ", – заявили в пресс-службе в пятницу, 19 апреля.

Отмечается, что суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия свыше 5 млн руб в ее пользу.

Данное решение было принято накануне, 18 апреля.

"Укроборонпром" подчеркивает, что вердикт суда противоречит указу президента Петра Порошенко "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". А самолетостроительная корпорация "МиГ" попала под эти рестрикции Киева.

Госконцерн уже сообщил, что намерен оспорить решение суда.

Судя по всему, это очередная оплеуха в адрес Петра Алексеевича.

Напомним, российский "МиГ" является одним из основных предприятий нашего ОПК и выполняет полный цикл работ в сфере создания, ремонта и модернизации истребительной авиации, вооружая ВС РФ самолетами Миг-29 и их модернизированными версиями.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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