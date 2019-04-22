Украинскому экс-губернатору напомнили о ссылке

Опальный политик с солидным послужным списком, оставшийся не у дел, заговорил о своем возвращении в Незалежную. После смены правящего режима в Киеве у Михаила Саакашвили появилась надежда.

Возможно, он решил, что, раз к власти пришел шоумен, ему пригодится умение экс-президента Грузии развлекать и эпатировать публику. Однако дверь на Украину для него закрыта надолго, заявили в государственной пограничной службе страны. Законных оснований для въезда, хотя он уже и приобрел билет, у бывшего губернатора Одесской области нет.

"Данное лицо в сентябре 2017 незаконно пересекло государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов. В связи с совершенным правонарушением в отношении этого лица действуют ограничения во въезде на Украину сроком до 2021 года", – напомнили в погранслужбе, отметив, что данные меры продиктованы законом Незалежной.



Напомним, накануне там прошел второй тур президентских выборов, в котором с большим отрывом от оппонента в лице действующего главы государства Петра Порошенко победил политик из мира театра и кино, комик Владимир Зеленский.

Отношения Михаила Саакашвили с Украиной выстраивались поэтапно и закончились окончательным разрывом в прошлом году. В 2015-м его соратник пан Порошенко пожаловал ему Одесскую область, назначив беглого президента под следствием (в Грузии в отношении Саакашвили открыты уголовные дела) ее руководителем. Через год он был снят с высокого поста за недобросовестную работу.

В 2017-м экс-губернатор лишился украинского паспорта за то, что обманул власть, скрыв свое уголовное прошлое. В 2018-м Саакашвили от отправлен в ссылку в Польшу, откуда он годом ранее незаконно попал в Незалежную.