"Озолотила появлением": мать родила Максакову за большие деньги

Оперная певица раскрыла неизвестные детали личной жизни

Мария Максакова дала большое интервью на YouTube-канале #СЕЛФИ. В нем она поделилась воспоминаниями о родителях, своем детстве и непростой судьбе матери – известной российской артистки Людмилы Максаковой. И сообщила, что за ее рождение отец дорого заплатил.

"Мой папа – это мое главное воспоминание детства вообще. Папа очень хотел, чтобы я родилась, и взял на себя все бремя забот",

– ответила певица на вопрос о Петере Андреасе Игенбергсе. И добавила, что он был готов на все ради того, чтобы дочка появилась на свет.

Родители составили договор, по которому мать за рождение дочери получила много всего. "Там была покупка. Дорогой ценой... Было расписано все до моих 16 лет и ее, все, что она хочет", – заявила Максакова. По ее мнению певицы, в случае с ее рождением мама показала себя как очень практичный человек:

"Я ее озолотила своим появлением".

Отец, гражданин ФРГ, приезжал к дочке каждый день, Мария до сих пор помнит сказки, которые папа рассказывал ей тогда. С мамой было по-другому. Девочка узнала ее "значительно позже", она "появлялась как птица Феникс... какими-то яркими вспышками".

Папа устроил маме шикарную жизнь. Она купалась в роскоши, могла позволить себе приглашать гостей на роскошные пиры, что и делала. Но все это сыграло с нею злую шутку: ее на какое-то время "вычеркнули" из творчества.

Мария не хочет променять свой талант на сытость, как это случилось с мамой, которая, обеспеченная отцом певицы, долго находилась в забвении как актриса – ее не снимали в кино, а в театре за каждую роль приходилось бороться.

Впрочем, разговор шел не только о детстве, папе маме и ситуации в семье. Беседовали также о расследовании убийства Дениса Вороненкова, охране от Петра Порошенко, опере и лучших женских голосах, о том, как устроено общество и как должно, с чем в жизни можно мириться, а с чем – нет.

Пользователи Сети отнеслись к откровениям оперной певицы по-разному. Одни возмущались, другим понравилось интервью.

"Обещали шикарную женщину, и где она? Вот эта старушка? Бывшая подстилка разнообразных уголовников. Кстати, один из которых кажется кинул ее на квартиру, на Краснопресненской набережной... Лучшее сопрано теперь в Черновцах... Очень поучительный путь лягушки – путешественницы",

написал недовольный фолловер.﻿ Некоторые похвалили: "Прекрасная мадам, она когда говорит, будто поет", "И снова победа ведущего – Мария Максакова с человеческим лицом, впервые в новейшей истории!﻿"

Сама Максакова осталась довольна беседой. "Спасибо профессиональной команде проекта #СЕЛФИ , приятного просмотра, друзья!" – написала она в Facebook.