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"Саша+Маша": у Максаковой появился таинственный поклонник

Мария Максакова. Фото: www.globallookpress.com
Странный мужчина атакует певицу в социальных сетях

Оперная певица Мария Максакова недолго может оставаться одинокой, у нее появился воздыхатель.

Некто Александр создает коллажи с фотографиями оперной дивы и выкладывает их в Facebook. Также мужчина оставляет под постами артистки комментарии с многозначительной надписью: "Саша+Маша".

Поклонник пишет о том, что у них с Марией много общего, а Богом так заложено, что они должны стать одним целым. Однако намерения молодого человека могут быть не бескорыстны: он намекнул, что хотел бы получить в подарок музыкальный центр. Его примерная стоимость 25 тысяч рублей.

О личности мужчины известно немного: он живет в Краснодарском крае, а раньше работал столяром. Максакова на своеобразные ухаживания пока не ответила, возможно, она только присматривается к необычному поклоннику. 

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Дарья ПЕТРОВА
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