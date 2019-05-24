Максакова попала в неприятную историю

Оперная певица невольно разозлила фанатов

Мария Максакова продублировала сообщение об отмене спектакля с ее участием. Это вызвало недовольство зрителей.

"Уважаемые зрители! В связи с болезнью заслуженного артиста Украины Сергея Гонтового опера "Пиковая дама" Петра Чайковского переносится... на 29 июня. Все билеты, приобретенные на 23 мая, остаются действительными. Желающие могут сдать билеты в кассу театра. Приносим извинения за неудобства", – записано в Facebook певицы.

Подписчики отреагировали на новость по-разному. Некоторые возмутились (орфография и пунктуация сохранены):

"Хорошо, что хоть перед началом спектакля объявили о НЕ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СПЕКТАКЛЯ. Могли бы сначала и запустить зрителей, а уж потом и объявить, что мы узнали только сейчас, вот только-только, о его ВАЖЛЫВОЙ ИНФОРМАЦИИ. И что на весь цех-солистов, (которые получают штуку зелени каждую зарплату) у нас оказывается больше некому петь!!! (и куда только смотрит художественный руководитель вашего НАЦИОНАЛЬНОГО да еще и АКАДЕМИЧЕСКОГО театра...?)

Другие пожелали заболевшему артисту "скорейшего выздоровления". И написали, как "ждут встречи 29 июня".

Ранее появилась информация о том, что певица исполняет одну из ролей в этой постановке. "Уже 23 мая... изысканная Мария Максакова на сцене... в партии Лизы в опере Петра Чайковского "Королева-дама", – сообщалось в соцсети.

Также уточнялось, что с августа 2017 г. артистка стала доцентом Нацинальной академии руководящих кадров культуры и искусства" и "неоднократно с большим успехом пела на харьковской сцене". То есть в театре, который ругали зрители.

Следовательно Мария снова попала в скандальную историю. К чему ей, впрочем, не привыкать. Не так давно она шокировала неожиданным признанием, будто ее "должны убить". До этого стало известно, что Максакову буквально преследует таинственный поклонник.

В марте оперная певица раскрыла неизвестные детали личной жизни. Как отметила звезда в порыве откровенности, она "озолотила" мать, когда родилась.

В соцсети Максакову не только хвалят. Недавно ее обвинили в лицемерии и жестко раскритиковали за внешность.

При этом ее жизнь на Украине бьет ключом. Певица выступает в театре, записывает новые композиции. Да не одна, а с молодым человеком, в обществе которого ее видели не раз.