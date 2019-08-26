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Максакова приняла допинг перед концертом

Максакова приняла допинг перед концертом
Мария Максакова. Кадр youtube.com
В Сеть попало фото артистки из ресторана

За день до предстоящего концерта Марию Максакову засняли за принятием допинга. Взбодрили певицу не препараты, а большое количество мяса, которое оно и назвала своим "допингом".

Некоторые пользователи в Facebook назвали Максакову "хищницей" и посоветовали "держать себя в руках". Фигура знаменитости уже не раз становилась предметом для обсуждений. Раньше артистка выглядела гораздо стройнее, но поклонники надеются, что она еще сможет вернуться в свою прежнюю форму.

Под видео с репетиции они предположили, что Мария Максакова специально тепло одевается, чтобы быстрее худеть. 

"Маша так тепло одета. Худеем?)", "Браво, голос потрясающий", "Великолепно, молодец", "Мария, голос супер, браво!", "Великая певица", – похвалили звезду в Интернете.

Ранее "Утро" рассказывало о таинственном поклоннике Марии Максаковой. 

Дарья ПЕТРОВА
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