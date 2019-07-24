"Богиня": Максакова засветила нижнее белье

Певица блеснула прелестями и заговорила о любви

У Марии Максаковой 24 июля день рождения, ей исполнилось 42 года. Она разместила в соцсети один из своих последних снимков. Артистка эффектно позировала на фоне моря и гор, одетая в белую кружевную тунику, сквозь которую просвечивали лифчик и трусы. Восторженные фанаты осыпали любимицу комплиментами.

"Я полагаю, что теперь различные СМИ будут искать мое тренде фото про день рождения. Вот, облегчаю тяжелую работу", – сообщила певица под кадром. Затем добавила, что воспользуется шансом "поблагодарить украинцев за подарок" лично ей, а также сказала "спасибо" Америке.

Не позабыла звезда и друзей, ведь они, добавила Мария, научили ее "не сдаваться, верить и любить". В заключение артистка коснулась нежных чувств – процитировала слова известного в Незалежной писателя Григория Сковороды: "Разве любовь не все объединяет, строит, творит, подобно тому, как враждебность разрушает?".

Поклонники не остались равнодушными. Они поздравили любимицу с днем рождения, пожелали ей "счастья, мира, добра, любви, согласия и гармонии" и чтобы у ее близких все было хорошо", а также "грандиозных успехов в творческих проектах, охапки цветов и громких аплодисментов на сцене, новых поклонников и новых встреч, надежных и верных друзей". И эмоционально прокомментировали фото:

"Богиня! Но почему обувь чёрная,?", "Мария Петровна!!!)) Шикарная! ❤️", " Мария....нет слов", "Прекрасная, очаровательная и обаятельная Мария!".

Мария Максакова уже больше двух лет живет в Киеве. Она выступает за границей и снимается в красочных фотоссесиях. Возможно, новым снимком она снова показала, что претендует на звание самой сексуальной оперной певицы, как было и ранее.

