"Они меня душили": рыдающая Максакова призналась в обмане

Оперная певица назвала виновника в гибели мужа

Мария Максакова, долго утверждавшая, что ее горячо любимого мужа Дениса Вороненкова убил бывший супруг Владимир Тюрин, сделала сенсационное заявление. Она призналась, что все это время обманывала, и попросила назвать свое нынешнее выступление публичным покаянием.

"Приношу свои извинения... Ад двух лет... Они меня душили, они не давали мне жить",

– срывающимся голосом сбивчиво рассказывала плачущая артистка в эфире программы "Новые русские сенсации". И добавила, что "вынуждена была молчать полтора года, потому что была скована тайной следствия".

В Генпрокуратуре Украины Максакову убедили, что убийца – ее экс-супруг. Они "не сказали, что наверное, они сказали, что это неоспоримый факт", и вдова, по ее словам, поверила.

Теперь певица уверена, что "длинные руки российских спецслужб" – всего лишь фантазии украинского следствия. И сейчас, после смены власти в Незалежной, Мария решила расставить все точки над i.

Вероятным заказчиком убийства, главным подозреваемым Дениса Вороненкова, может быть экс-глава Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов, сообщила Максакова. Она обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой считать все сказанное ею в передаче официальным заявлением и "ознакомиться с материалами, попавшими в Сеть... в которых Панаитов Денис Петрович сам признается в совершенном преступлении", и потребовала наказать виновного.



Также в программе были показаны кадры встречи певицы с Панаитовым, тайком снятые на скрытую камеру, которую звезда припрятала. В записи тот говорит Максаковой, что у него были договоренности с "человеком". Речь шла о квартирах.

Когда Вороненков с женой переехали на Украину, так называемый друг предложил обменять московскую квартиру супругов на свою жилплощадь в Киеве. Сделка прошла за сутки до убийства Вороненкова, 22 марта 2017 года.

Однако свои обязательства по сделке Панаитов не выполнил. Квартира в украинской столице так и не стала собственностью Марии. Кроме того, экс-глава СК Одинцовского района Московской области обманул дочь Вороненкова от первого брака Екатерину, дав ей расписку в получении денежных средств. И Максакова волнуется из-за молчания девушки, подозревая, что та исчезла.

Ранее стало известно, что Максакова назовет имя убийцы Вороненкова. И уже тогда было понятно, что артистка считает бывшего мужа Владимира Тюрина невиновным. До этого она сообщила, что ей тоже грозит смертельная опасность.



