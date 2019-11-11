Причастных к расследованию гибели беглого россиянина планомерно истребляют

Юрист Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Александра Лося, погиб в Житомирской области Украины. По данным полиции, он был застрелен во время охоты.

"Установлено, что между сторонами возник конфликт, в ходе которого было применено огнестрельное оружие. В результате смертельную травму получил 41-летний киевлянин. Также еще один человек, 52-летний житель Киевской области, был госпитализирован с тяжелым огнестрельным ранением", – приводит полицейскую сводку "Украинская правда".

Уточняется, что конфликт Пархоменко, который был директором ООО "Радомышльские охотники", произошел с егерями 10 ноября. Однако у людей, знавших адвоката лично, это объяснение вызывает сомнения.

"Довольно странная ситуация, зная Святослава", – отметил коллега убитого, адвокат Владислав Добош. Он допустил, что Пархоменко хотели устранить: "обычно охота – достаточно удобная ситуация", высказался Добош.

Бежавший из РФ на Украину в 2016 г. экс-депутат Денис Вороненков был убит в центре Киева в марте 2017 года. Стрелявший в него Павел Паршов был смертельно ранен на месте. По данным следствия, Александр Лось помогал Паршову организовать преступление.

В конце октября Пархоменко сообщил журналистам, что в Харькове убит один из свидетелей по делу об убийстве Вороненкова Владимир Борох. Однако в СК заявили, что его показания не были существенными.