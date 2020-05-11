Оперная певица утверждает, что девушка продала жилье, находясь в неадекватном состоянии, сообщили СМИ

Журналисты разузнали, что Мария Максакова якобы подала в суд на дочь своего покойного мужа Дениса Вороненкова Екатерину. Она утверждает, что девушка незаконно продала ее недвижимость.

После переезда на Украину у Максаковой и ее мужа осталась элитная недвижимость в центре Москвы. В 2017 дива оформила на дочь Вороненкова квартиру в элитном доме в центре Москвы “Москва-сити”. Документ позволял девушке проводить любые операции с недвижимостью от имени владелицы.

В итоге Екатерина якобы продала жилье бывшему следователю Денису Панаитову, который был хорошим другом ее отца, за 38 миллионов рублей, сообщает телеграмм-канал Mash. С этой сделки Максаковой, которая считала Панаитова причастным к смерти Вороненкова, ничего не досталось.

Сейчас Мария настаивает, что ее падчерица продала квартиру в неадекватном состоянии. По ее словам, которые передали журналисты, Екатерина заключила сделку под наркотиками, а Панаитов воспользовался доверием девушки из-за прошлых отношений с ее отцом. Мария утверждает, что доверенность тоже была недействительна, поскольку ей пришлось подписать ее, будучи в очень подавленном состоянии из-за переезда на Украину. Максакова просит суд признать эту сделку недействительной.

Ранее она уже пыталась оспорить продажу своей недвижимости, но суд оказался не на ее стороне.

В конце прошлого года сообщалось, что Максакова тайно вернулась из Украины в Россию.