Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Максакова судится с дочерью Вороненкова из-за квартиры

Максакова судится с дочерью Вороненкова из-за квартиры
Мария Максакова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оперная певица утверждает, что девушка продала жилье, находясь в неадекватном состоянии, сообщили СМИ

Журналисты разузнали, что Мария Максакова якобы подала в суд на дочь своего покойного мужа Дениса Вороненкова Екатерину. Она утверждает, что девушка незаконно продала ее недвижимость. 

После переезда на Украину у Максаковой и ее мужа осталась элитная недвижимость в центре Москвы. В 2017 дива оформила на дочь Вороненкова квартиру в элитном доме в центре Москвы “Москва-сити”. Документ позволял девушке проводить любые операции с недвижимостью от имени владелицы. 

В итоге Екатерина якобы продала жилье бывшему следователю Денису Панаитову, который был хорошим другом ее отца, за 38 миллионов рублей, сообщает телеграмм-канал Mash. С этой сделки Максаковой, которая считала Панаитова причастным к смерти Вороненкова, ничего не досталось. 

Сейчас Мария настаивает, что ее падчерица продала квартиру в неадекватном состоянии. По ее словам, которые передали журналисты, Екатерина заключила сделку под наркотиками, а Панаитов воспользовался доверием девушки из-за прошлых отношений с ее отцом. Мария утверждает, что доверенность тоже была недействительна, поскольку ей пришлось подписать ее, будучи в очень подавленном состоянии из-за переезда на Украину. Максакова просит суд признать эту сделку недействительной. 

Ранее она уже пыталась оспорить продажу своей недвижимости, но суд оказался не на ее стороне. 

В конце прошлого года сообщалось, что Максакова тайно вернулась из Украины в Россию.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Почти 12 тысяч зараженных: актуальная статистика по коронавирусу на 11 мая

За минувшие сутки от COVID-19 скончались 94 человека

В Москве умерли 56 человек: последние новости о коронавирусе в России на 11 мая

Новые смерти в столице, Россия вышла на плато, первая республика отменила пропуска, названы регионы, жители которых нарушают карантинные меры - главные новости о COVID-19 на утро понедельника в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

955 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей