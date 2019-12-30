Последние несколько лет оперная певица постоянно живет на Украине

Мария Максакова рассказала, что на несколько дней была вынуждена вернуться в Россию осенью. Визит оперной дивы был связан с убийством ее мужа Дениса Вороненкова.

Максакова должна была пройти несколько экспертиз, которые дались ей очень нелегко. Больше возвращаться в Россию артистка не намерена, так как необходимости в таких визитах, по словам певицы, нет.

"Я очень страдала, потому что из-за этих экспертиз мне приходилось опять вспоминать и проживать всю ситуацию, это было все очень болезненно", – цитирует Максакову "МК".

Посетить Россию в будущем Мария Максакова хотела бы только с одной целью – улучшить отношения между Украиной и Россией с помощью концертов, - пишет телеканал 360.

Пока же семья Максаковой остается разделенной. Со старшими детьми отношения певицы складываются непросто, а с мамой она надеется когда-то возобновить общение.