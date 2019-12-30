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"Я очень страдала": Максакова тайно вернулась в Россию

"Я очень страдала": Максакова тайно вернулась в Россию
Мария Максакова. Кадр youtube.com
Последние несколько лет оперная певица постоянно живет на Украине

Мария Максакова рассказала, что на несколько дней была вынуждена вернуться в Россию осенью. Визит оперной дивы был связан с убийством ее мужа Дениса Вороненкова.

Максакова должна была пройти несколько экспертиз, которые дались ей очень нелегко. Больше возвращаться в Россию артистка не намерена, так как необходимости в таких визитах, по словам певицы, нет.

 "Я очень страдала, потому что из-за этих экспертиз мне приходилось опять вспоминать и проживать всю ситуацию, это было все очень болезненно", – цитирует Максакову "МК".

Посетить Россию в будущем Мария Максакова хотела бы только с одной целью – улучшить отношения между Украиной и Россией с помощью концертов, - пишет телеканал 360.

Пока же семья Максаковой остается разделенной. Со старшими детьми отношения певицы складываются непросто, а с мамой она надеется когда-то возобновить общение.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Живи там Мария.....Вместе с Гайдар!!!!!!!Здесь тебя всегда ждет ведро с помоями что ты лили на свою родину!!!!
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