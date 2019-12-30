Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Мария Максакова рассказала, что на несколько дней была вынуждена вернуться в Россию осенью. Визит оперной дивы был связан с убийством ее мужа Дениса Вороненкова.
Максакова должна была пройти несколько экспертиз, которые дались ей очень нелегко. Больше возвращаться в Россию артистка не намерена, так как необходимости в таких визитах, по словам певицы, нет.
"Я очень страдала, потому что из-за этих экспертиз мне приходилось опять вспоминать и проживать всю ситуацию, это было все очень болезненно", – цитирует Максакову "МК".
Посетить Россию в будущем Мария Максакова хотела бы только с одной целью – улучшить отношения между Украиной и Россией с помощью концертов, - пишет телеканал 360.
Пока же семья Максаковой остается разделенной. Со старшими детьми отношения певицы складываются непросто, а с мамой она надеется когда-то возобновить общение.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем