Кокетливо одетая оперная певица, улыбаясь, разговорилась на чистом украинском языке

После разборок с родственницами погибшего мужа Мария Максакова не унывает, продолжает выступать и регулярно сообщает в соцсети разные новости. На этот раз артистка разместила видео, в котором, спрыгнув с бордюра и подбежав к камере, объявила, что один из городов Украины – Полтава – отмечает 1120 лет со дня своего основания. При этом она была одета в желтую ветровку и джинсовые микрошорты, подпрыгивала на месте и размахивала руками.

Звезда поздравила всех с праздником и рассказала, что "следила за событиями". Ее больше всего впечатлило плетение веночка, который получился рекордным по длине. "Но на этом мы не останавливаемся", – отметила певица и добавила, что едет в Полтаву, где в помещении Драматического театра состоится открытие 20-го юбилейного сезона Полтавского симфонического оркестра, и она "буквально без остановки" будет петь все второе отделение концерта. Вся ее речь звучала на чистой мове.

Недавно Мария Максакова встретилась с матерью и первой женой своего погибшего мужа Дениса Вороненкова. Узнав, что думают и говорят за ее спиной эти дамы, она высказалась, дав им резкий отпор. Ранее певица снялась одетая в белую кружевную тунику, сквозь которую просвечивало нижнее белье.