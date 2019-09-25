Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Максакова в микрошортах попрыгала перед камерой

Максакова в микрошортах попрыгала перед камерой
Мария Максакова. Фото: https://www.facebook.com/maria.maksakova
Кокетливо одетая оперная певица, улыбаясь, разговорилась на чистом украинском языке

После разборок с родственницами погибшего мужа Мария Максакова не унывает, продолжает выступать и регулярно сообщает в соцсети разные новости. На этот раз артистка разместила видео, в котором, спрыгнув с бордюра и подбежав к камере, объявила, что один из городов Украины – Полтава – отмечает 1120 лет со дня своего основания. При этом она была одета в желтую ветровку и джинсовые микрошорты, подпрыгивала на месте и размахивала руками.

Звезда поздравила всех с праздником и рассказала, что "следила за событиями". Ее больше всего впечатлило плетение веночка, который получился рекордным по длине. "Но на этом мы не останавливаемся", – отметила певица и добавила, что едет в Полтаву, где в помещении Драматического театра состоится открытие 20-го юбилейного сезона Полтавского симфонического оркестра, и она "буквально без остановки" будет петь все второе отделение концерта. Вся ее речь звучала на чистой мове.

Недавно Мария Максакова встретилась с матерью и первой женой своего погибшего мужа Дениса Вороненкова. Узнав, что думают и говорят за ее спиной эти дамы, она высказалась, дав им резкий отпор. Ранее певица снялась одетая в белую кружевную тунику, сквозь которую просвечивало нижнее белье.

Фоторепортаж
Максакова шокировала странным костюмом
Фото: facebook.com/maria.maksakova Фото: facebook.com/maria.maksakova Фото: facebook.com/maria.maksakova
Фото: facebook.com/maria.maksakova Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: GLOBAL LOOK press/Nadezhda Lebedeva
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

США и Польша придумали способ остановить работу "Северного потока – 2"

Времени остается все меньше, но Вашингтон судорожно пытается помешать строительству газопровода

Россию оставят без ЧМ-2022 по футболу

Спортсменов накажут за чужие нарушения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей