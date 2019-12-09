Оперную певицу, которая собирается выступать в нашей стране, не все рады видеть

Мария Максакова, уехавшая из России три года назад, решила вернуться. Об этом рассказала она сама. Новость удивила и разозлила россиян.

До этого работать в нашей стране артистка, по ее словам, не могла из-за плохих отношений между РФ и Украиной. Теперь она видит улучшения и "готова приехать".

"Я могу выступить в России, после того как будет заключено перемирие [между Украиной и Россией]", – заявила она одному из журналистов в интервью, опубликованном на его YouTube-канале.

Также, отметила певица, раньше у нее были "предубеждения по поводу своей концертной деятельности на российской территории". Однако, глядя на то, как сейчас развиваются политические события, она испытывает определенный оптимизм. передает телеканал "360".

В России, заявила Максакова, к ее мнению редко прислушивались, хотя она регулярно поддерживала все инициативы. На Украине все по-другому – она пользуется авторитетом у представителей власти, цитирует URA.RU.

В Сети неоднозначно отнеслись к решению артистки. Часть подписчиков хвалили ее, другие ругали:

"Браво", "Из всех интервью это самое яркое и интересное", "Успехов Марии... Следим за творчеством... Накрутила судьба!!!", "Сильная женщина", "Не думаю что в России она будет собирать залы", "Красота дорогой силиконовой куклы, мерзкое нутро", "Играет роль счастливой понауехавшей, самой от себя не противно?", "Мария – очень неискренний персонаж, куча нестыковок в ее ответах".

Мария Максакова и ее муж – Денис Вороненков – спешно уехали на Украину в 2016 году. Оба тогда в разных интервью негативно высказывались о России. Сама артистка не раз твердила о незаконности воссоединения Крыма с нашей страной и будто сама не участвовать в голосовании по этому вопросу, напоминает "Царьград".

Ранее одетая в ветровку и короткие шорты Мария Максакова радостно прыгала на месте и размахивала руками. А до этого резко высказалась о родственницах мужа.