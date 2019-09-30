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Максакову застукали в объятиях видного мужчины

Максакову застукали в объятиях видного мужчины
Мария Максакова. Кадр youtube.com
Артистка довольна обществом нового партнера

После гибели супруга Дениса Вороненкова у Марии Максаковой на Украине появились немало воздыхателей. Один из них, странный, преследует звезду, другой, знаменитый, назвал ее дорогой, видели певицу, к тому же не раз, и с молодым, к которому она прижималась, ради еще одного она надевала мини, другой считал ее свои вдохновением. Но на этом дива не остановилась. В соцсетях появился кадр, на котором она показана в крепких объятиях солидного мужчины. 

"Мария Максакова – Дездемона!!!!! Шедевр!!!!!!! Открытие!!!!!!!!!!" – восторженно подписал совместное фото Александр Ходаков, стискивающий плечи артистки.

Самой диве это явно понравилось. На своей странице в Facebook она призналась: "Очень приятно!"

Оценили снимок и ее поклонники, хотя больше комплиментов, конечно, досталось Максаковой. "Наиталантливейшая и наизнаменитейшая","Очень красиво! Браво!", "Какая роскошная Дездемона!.. Хотелось бы услышать арию в твоем исполнении, Машенька!", "Нам приятно смотреть на Вас в этом образе! Отличная фотография!".

Ранее Максакова в коротких шортиках блеснула знанием украинского языка и истории Незалежной, а также снялась в прозрачном платье. Летом известная певица сделала очередное сенсационное заявление об убийстве мужа. 

Фоторепортаж
После убийства Вороненкова Максакова сделала тайный звонок
Мария Максакова. Фото: www.globallookpress.com Мария Максакова. Фото: www.globallookpress.com Мария Максакова и Денис Вороненков. Фото: www.globallookpress.com
Мария Максакова. Фото: www.globallookpress.com Мария Максакова. Фото: www.globallookpress.com Мария Максакова. Фото: www.globallookpress.com Мария Максакова. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА
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