Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
По ее словам, причастность Владимира Тюрина к преступлению в качестве заказчика "очевидна" и "доказана" следствием. Очень скоро его объявят в международный уголовный розыск, ведь необходимые для этого документы ушли в Интерпол, сообщила Мария Максакова.
Ужасно, что к самому чудовищному событию в ее жизни" имеет отношение отец двух ее детей, "обязанный" ей своей свободой, добавила певица. "Такого удара в спину я не ожидала", – сказала она по видеосвязи со студией "Прямого эфира" из Харькова, где участвует в репетициях постановки "Отелло" .
В течение года после трагедии угрозы от Тюрина продолжали поступать, напомнила также певица. И из-за того, что в России "поддерживают человека, который разрушил ее жизнь", она не собирается возвращаться на родину.
На вопрос о мотивах бывшего гражданского мужа Максакова ответила, что они, в первую очередь, личные. У них давно был конфликт, касающийся, в основном, детей. Но были и другие причины.
Кроме того, Марии "неприятно, что, несмотря на всю очевидность происходящего, мама продолжает общаться с Тюриным", она назвала это диким.
"Поэтому я все время должна делать скидку на то, что мое общение с нею может, к сожалению, стать известным ему", – отметила Максакова,цитируют Dni.RU.
Однако не только о гибели Дениса Вороненкова говорили на передаче с Марией Максаковой. По рассказу гостьи студии, певица активно ищет себя в новой жизни и даже обзавелась влиятельными покровителями. Один из них – Армен Колоян, главный режиссер Харьковского драматического театра, представитель армянской диаспоры на Украине.
О том, что Вороненков убит по заказу Тюрина, украинские следователи заявляли осенью 2017 года. У него, по их версии, были и политические, и личные мотивы. А 14 марта этого года МВД Украины объявило российского бизнесмена в розыск.
Бывшего гражданского мужа Максаковой обвиняют по статье "Умышленное убийство, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений". В октябре прошлого года года Тюрин пропал. В России он известен как криминальный авторитет, один из лидеров "Братской" ОПГ и так называемой "русской мафии" в Испании.
Денис Вороненков застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года.
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