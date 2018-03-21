В семье оперной певицы нашелся талантливый аферист

Казахстан требует выдать ему Максима Максакова. Бизнесмен подозревается в хищении акций на круглую сумму – ущерб от его деяний тянет на $10 миллионов. Генпрокуратура Казахстана направила коллегам из России запрос о его экстрадиции.

"В 2006 году он провернул в Казахстане мошенничество с крупной местной компанией "Казвторчермет". В итоге на Максакова завели дело за подделку и хищение документов", – уточняет Telegram-канал Mash.

Сын народной артистки Людмилы Максаковой и брат оперной дивы Марии Максаковой уже был осужден в России за мошенничество и многомиллионные аферы с бюджетом. По версии следствия, в конце нулевых годов компании, контролируемые Максаковым, выиграли серию конкурсов Минспорта о пропаганде в СМИ спорта и здорового образа жизни. Одной из этих фирм было ООО "ПР+Спорт". С 2009 по 2013 г. оно получило восемь госконтрактов на общую сумму свыше 370 млн рублей.

Большая часть этих средств была списана якобы на оплату услуг журналистов, а для отчетности в прессе подбирались уже опубликованные материалы на схожую тематику.

В декабре 2016 г. Максим Максаков вместе с подельником был приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Однако, учитывая срок содержания их заключения в СИЗО и под домашним арестом во время следствия, они были отпущены из зала суда.