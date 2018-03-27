Максакова обратилась к покойному мужу

Оперная дива поблагодарила Дениса Вороненкова за годы счастья с ним

Мария Максакова записала обращение к убитому год назад мужу. Его она опубликовала на своем канале на YouTube. В качестве "съемочной площадки" был выбран харьковский оперный театр, где певица сейчас поет партию Дездомоны в опере "Отелло".

"Мой дорогой любимый единственный муж, мой Динечка. Вот я даже не знаю как сказать, прожила я этот год или прокарабкалась. Сегодня мой дебют в харьковской опере. Я пою Дездемону. Я думаю, ты это и сам видишь. Думаю, что сегодня бы ты был доволен, гордился, что я справилась, не отступила ни на йоту от всего того, во что мы с тобой верили", – сказала Максакова.

Она призналась, что не раз прокручивала разные варианты развития событий годичной давности. Думала о том, что нужно было быть более осторожной. Иногда в ее голову приходили мысли, что "лучше вообще не рождаться", чем пережить то, что выпало на ее долю.

"Утешаю себя тем, что у меня было 2,5 года безграничного счастья с тобой. И это наверное то, ради чего стоит родиться на этой земле", – произнесла певица.

В конце она поблагодарила своего мужа за все и пообещала воспитать их двухлетнего сына достойным человеком. "Постараюсь жить так, чтобы ты был мной доволен", – закончила свое видеообращение Максакова, после чего на экране появились ее снимки с Денисом Вороненковым.

Подписчики поддержали звезду оперной сцены. "Нет слов, одни эмоции и слезы. Береги себя, Мария",﻿ "Просто держитесь на зависть всем!!!", "Самая лучшая память – это воспитать сына здоровым, умным и достойным человеком. Он пока маленький и беззащитный, ему нужна ваша помощь. Сил вам, здоровья, творческих огромных успехов!" – обратились они к ней.

Максакова и Вороненков поженились в марте 2015 года. Через год у них родился сын, а 23 марта 2017 г. бывший депутат Госдумы был убит в центре Киева.