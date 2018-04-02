На Максакову повесили долги Вороненкова

Вдова Дениса Вороненкова попала в новый скандал

Темное прошлое погибшего мужа не оставляет Марию в покое. Теперь певица стала ответчиком по судебному иску. Претензии к ней предъявил бывший российский высокопоставленный чиновник Денис Панаитов. Он потребовал отдать ему долг – 45 млн рублей.

Речь идет об имуществе, точнее – о нежилом помещении в центре Москвы, которое тогда еще живой муж Марии Максаковой Денис Вороненков, над которым нависла угроза уголовного преследования, отправляясь в бега из России, предложил другу – бывшему руководителю Одинцовского следственного отдела СКР по Московской области Денису Панаитову. Максакова в Киеве оформила у нотариуса доверенность на дочь супруга от первого брака Екатерину Вороненкову, и та должна была представлять ее на сделке.

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Договор купли-продажи недвижимости был подписан за неделю до гибели Вороненкова, 16 марта прошлого года. После его смерти Максакова получила от Кати документы, в которых значилось, что недвижимость была продана за 38 млн руб., и вспомнила, что муж собирался продавать квадратные метры за гораздо большую сумму - $2 миллиона. Артистка решила, что падчерицу обманули, и обратилась в суд через своих представителей с требованиями признать договор купли-продажи нежилого помещения недействительным и вернуть ей апартаменты.

А Панаитов подал встречный иск и потребовал от певицы вернуть ему долг. Он заявил, что 9 декабря 2016 г. передал госпоже Максаковой под расписку 40 млн руб. под 20% годовых на три месяца. Панаитов требовал 41 млн 994 тыс. руб. и проценты за пользование чужими деньгами в сумме 3 млн 250 тыс. рублей.

Решив судиться с Панаитовым, певица обратилась в правоохранительные органы Украины с требованием привлечь его к ответственности за мошенничество. Она обвинила противника в незаконном приобретении недвижимости в центре Киева. На Панаитова возбудили уголовное дело.

Однако, как оказалось, Максакова сама живет там, а квартира эта с 2014 г. принадлежит сестре бывшего следователя, которая является гражданкой Украины. Теперь некие сотрудники СБУ шантажируют Панаитова и требуют отдать им трехкомнатную жилплощадь. По слухам, силовикам это удалось – 4 января этого года владелец у недвижимости сменился.

Сдаваться ни одна из сторон не собирается – слишком велика цена квадратных метров, – поэтому они твердо решили договориться. Сейчас Панаитов, как стало известно "Московскому комсомольцу", собирается простить многодетной матери все долги. Ближайшее заседание суда состоится в среду, 4 апреля.