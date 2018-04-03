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У Максаковой появилась новая семья

Мария Максакова. Кадр youtube.com
В личной жизни оперной певицы произошли перемены

Мария "навела мосты" с первой женой покойного мужа, которая недавно приехала в Киев с дочерью. Теперь они дружат, а с Катей Вороненковой Максакова даже готовит разносолы.

Уроженка Белоруссии Светлана Макеенко вышла замуж за будущего предпринимателя Дениса Вороненкова в 17 лет. И долгое время эта страница его жизни оставалась тайной – при переезде в Москву будущий политик решил скрыть факт раннего брака.

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Они прожили десять лет, а потом из-за его измены разошлись. А о дочери не забывал и даже помог ей поступить в вуз. Отец держал Катю, по ее же словам, "в курсе своей жизни".

Мария, Светлана и Екатерина впервые увиделись на похоронах Дениса. "Она потеряла мужа, а я отца своего ребенка", – говорила Макеенко о Максаковой. 

Теперь обе женщины вместе постоят за свои права. Все, чем владел Вороненков, оценено в $17 млн и досталось его второй супруге и детям, которые даже в последний путь его не провожали.

Мария добивается раздела имущества между всеми детьми мужа. При этом ее сын – двухлетний Иван – и 26-летняя Екатерина от первого брака – прямые наследники. 

Поведение второй жены Вороненкова возмущает певицу. По словам Марии, Юлия "предала его". 

Между тем в мае прошлого года всплыли некоторые подробности отношений супруг беглого  депутата. Как оказалось, Мария Максакова была хорошо знакома с Юлией Вороненковой и даже поддерживала с ней теплые отношения.

Фоторепортаж
Максакова шокировала странным костюмом
Фото: facebook.com/maria.maksakova Фото: facebook.com/maria.maksakova Фото: facebook.com/maria.maksakova
Фото: facebook.com/maria.maksakova Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: GLOBAL LOOK press/Nadezhda Lebedeva
Полина ДОРОЖКИНА
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