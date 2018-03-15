Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Максакова сварила "борщ вдвоем"

Мария Максакова. Кадр youtube.com
Оперная певица сварила "борщ вдвоем" под аккомпанемент украинских слов и призвала подписываться на нее

Колдовала над национальным блюдом она не одна, а с некой Екатериной Вороненковой. Все телодвижения обеих кулинарок были сняты и выложены в видеоблоге.

Сначала кудесницы опустили в воду куски телячьей грудинки, лавровый лист, корень сельдерея, "цыбулю" (лук) и морковь. Соль "по вкусу" должна отправиться туда же "трохи пизнише" (немного позже).

По теме

После этого кастрюля отправилась на огонь. А женщины стали готовить остальные ингредиенты. При этом они разделились: Мария чистила картошку, а Екатерина шинковала капусту.  

В тибетской медицине, рассказала Вороненкова, для того чтобы изгнать нечистую силу, использовали картошку, свеклу и красный стручковый перец.

"А наш борщ изгонит, непременно изгонит всех демонов", – заявила Максакова. Для этого дамы решили добавить в готовящееся блюдо "немножечко чесночка и вампиров".

По ходу красотки вспомнили, о каких видах борща на Украине им пришлось узнать. Это и с пампушками, и с бобами, и с черносливом, перечислили они. А сами пообещали сварить "такой домашний" борщ.

Потом их ножи поработали над свеклой. Все – и картошка, и морковь, и свекла – было порезано: первая – кубиками, остальное – соломкой. 

Сварившееся мясо было вынуто из бульона и разобрано. Косточки и хрящики из него удалили.

Далее магия продолжилась. Картошка и капуста были опущены в кастрюлю. Лук, свеклу и морковь Мария обжарила на "бессарабском" ароматном масле, причем одно за другим. Потом покрошила туда предварительно ошпаренные и очищенные от шкурки помидоры, всю эту смесь полила выдавленным соком лимона и заправила выдавленным чесноком.

А в кастрюлю тем временем вернулись куски мяса и "нырнула" квашеная капуста. После чего, наконец, в борщ упали все ингредиетны.

Все закипело, и наступил торжественный момент. "Смачного!" – пожелала Максакова и стала разливать душистое наваристое чудо по тарелкам.

Домашняя сметанка последовала туда же, а зелень – в розетки и на стол. 


На следующий день Мария и Екатерина собрались напечь пампушек, а пока им хватило и "греночек с чесночком".

Фоторепортаж
Максакова шокировала странным костюмом
Фото: facebook.com/maria.maksakova Фото: facebook.com/maria.maksakova Фото: facebook.com/maria.maksakova
Фото: facebook.com/maria.maksakova Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: GLOBAL LOOK press/Nadezhda Lebedeva
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Американцы испугались Мутко

В США собрались внести российского чиновника в санкционный список

Михалков угодил в больницу

Актер неудачно упал на улице

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей