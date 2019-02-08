"Я видела, что это он": собраны доказательства лжесмерти Вороненкова

Беглого депутата узнают даже после пластической операции

Со дня гибели экс-законодателя РФ Дениса Вороненкова прошло без малого два года. Его застрелили 23 марта 2017 г. в центре Киева. О том, что бывший парламентарий разыграл собственную смерть, говорилось не раз. Доводы приводились самые разные. "Утро" сделало подборку доказательств, которые всплывали в разное время после кончины убитого.

Одно из последних заявлений прозвучало прошлой осенью. Тогда ложным траур вдовы Вороненкова Марии Максаковой назвала вездесущая Элина Мазур. По ее словам, новая свадьба понабилась оперной диве, чтобы избавиться от долгов бывшего слуги народа. Однако она поспешила, уверена Мазур, ведь Вороненков блестяще инсценировал смерть. И так думают многие.

Волна слухов о том, что он может воскреснуть, поднялась с новой силой после разыгранного убийства украинского журналиста Аркадия Бабченко. При этом Максакова отказывается от проверки на детекторе лжи.

Давно не секрет, что мать депутата не была на его похоронах. О том, что сын погиб, ей сообщили СМИ. Тем не менее она не сомневается, что видела Дениса.

"Я видела, что это он. Он шел. Его походка. Как-то он повернулся. Это его поворот головы. Это он. Его убили, его нет",

– заверила Людмила Николаевна в эфире Первого канала.

Летом 2017-го ее сына в полном здравии видели в центре Тель-Авива в компании подруги "из политической семьи". Очевидицей "воскрешения" стала героиня шоу Сара Перезовская.

"Я видела человека, на 100% похожего на Дениса Вороненкова. Если бы я взяла ДНК его, волосы или ноготь, и сделала экспертизу, могла бы сейчас это на 100% утверждать",

– отметила гостья студии, предположив, что Вороненков на Святую Землю приехал не просто так, а чтобы изменить свою внешность.

О постановочном преступлении тогда же говорила криминалист Галина Запорожцева. По ее мнению, за расстрелом в центре Киева решили спрятать более резонансное злодеяние – уничтожение боеприпасов в Харькове.

"Чисто американская технология – отвести фокус внимания от того, что там концы в воду прятаны, было сценарировано такое преступление в центре города. Это такая сакральная жертва. Человек был убит – однозначно. Человек похож на Вороненкова, но 100% это должна подтвердить экспертиза",

– отчиталась Запорожцева.

Мысль об убийстве двойника, которого "специально подбирали для этой цели", озвучила украинская журналистка Елена Бойко.

"Мы не знаем, кого хоронили под видом Дениса Вороненкова",

– заключила она, предположив, что в гробу лежало тело в маске.

Притворством не раз называлась скорбь вдовы беглого депутата. А его самого уже после смерти видели в доме первой жены Юлии Плотниковой. На ожившего политика обратили внимание соседи, передает EG.RU. Гость хотел их провести, представившись другим именем. Однако голос и манера общения выдали в нем Вороненкова.

Напомним, лишившийся парламентского мандата законотворец вместе с супругой Марией Максаковой в конце 2016 г. бежал на Украину, получил там гражданство, а весной 2017 г. был застрелен. Накануне обстоятельства его жизни и смерти решили вспомнить американские акулы пера.