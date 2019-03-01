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"Позорно": пожилой Гузеевой вынесли приговор

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Ведущей "Давай поженимся" досталось от зрителей на пару с Розой Сябитовой

Артистку разнесли в пух и прах.

Лариса Гузеева, которая в последнее время редко балует поклонников фотографиями, выложила в Instagram свежие кадры.

"Ржаной хлеб с кедровыми орехами (орехи привезла одна из невест на программу) и щи. Так я отдыхаю. Мои родственницы идут на кухню, как на каторгу, а вы?" – подписала она аппетитный снимок.

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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

Видимо, подписчики вспомнили недавнее высказывание коллеги артистки Розы Сябитовой, которая в шутку возмутилась, что ей "тащат розы", а лучше – колбасу. Зрители же сочли подобное заявление признаком невоспитанности. Под предыдущим кадром Гузееву раскритиковали. Досталось даже Смеховой, которая позировала с сыном (орфография и пунктуация сохранены).

"Лариса не собирайте подарки с участников Сибитова совсем с ними стала чумная она же вымогает эти чертовы подарки Ну вы уже переплюнули "Поле Чудес" не уже ли это вас не унижает ПОЗОРНО", "Медийное лицо, как то нужно худеть", "Худеть надо, нельзя такую фигуру в жир одевать", "Лариса, взгляд горит похлеще чем у дочери с чертовщиной..... Спаси Господи", "Всё таки у пожилых – вся жизнь в выражении лица читается", "Смехову не узнать, Гузеева плохо вышла, а дети классные!",

– вынесли приговор злопыхатели.

Впрочем, далеко не все были настроены категорично. Многие пользователи восхитились, как элегантно одета Гузеева, и засыпали ее комплиментами.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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