"Любила мамочку больше всего на свете": Гузеева поделилась наболевшим

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В Прощеное воскресенье Лариса Гузеева опубликовала пронзительный пост о родителях. В прошлом году у нее умерла мама. Артистка долго не могла оправиться после этой потери.
Сегодня Гузеева поделилась с подписчиками цитатой Бродского, призвав всех быть добрее к родным.
"А что тут добавить? Всё так..." – коротко прокомментировала она.
Пользователи тут же откликнулись – на странице актрисы и ведущей появилось множество семейных историй, счастливых и грустных. Поклонники отметили, что это изречение знаменитого поэта запало им в душу и растрогало до слез. Однако нашлись и злопыхатели, которые даже в такой день попытались укусить Гузееву побольнее.
"Лариса, ВЫ бунтавали) по чёрному! Ваша мама понимала и прощала или включила пофигизм ? Многие матери погибаю от горя/жёсткого бунтарства своих детей",
– написала одна из подписчиц.
"я любила свою мамочку больше всего на Свете, заботилась о ней, баловала, думаю на этом фоне мои выкрутасы меркли",
– парировала артистка.
"Лариса! Одна картинка, вами показанная, один ваш комментарий– всё прямо в душу, на жизнь... спасибо!" "Наболевшее", "Умничка Вы! Каждое Ваше слово это правда!!!!!" "Люблю Вашу страницу, Вы умная, с красивым, остроумным изложением своих мыслей, душевная! ... и невероятно красивая внешне, в любом возрасте, всегда смотрю на Вас, не могу насмотреться! Бесприданницу вчера по телевизору пересматривала, случайно, оторваться не могла. Вы конечно же штучная! Во всем!" "Растрогало до слез", – отозвались остальные фанаты (орфография и пунктуация сохранены).
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