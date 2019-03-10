"Любила мамочку больше всего на свете": Гузеева поделилась наболевшим

Слова ведущей "Давай поженимся" довели поклонников до слез

В Прощеное воскресенье Лариса Гузеева опубликовала пронзительный пост о родителях. В прошлом году у нее умерла мама. Артистка долго не могла оправиться после этой потери.

Сегодня Гузеева поделилась с подписчиками цитатой Бродского, призвав всех быть добрее к родным.

"А что тут добавить? Всё так..." – коротко прокомментировала она.

Пользователи тут же откликнулись – на странице актрисы и ведущей появилось множество семейных историй, счастливых и грустных. Поклонники отметили, что это изречение знаменитого поэта запало им в душу и растрогало до слез. Однако нашлись и злопыхатели, которые даже в такой день попытались укусить Гузееву побольнее.

"Лариса, ВЫ бунтавали) по чёрному! Ваша мама понимала и прощала или включила пофигизм ? Многие матери погибаю от горя/жёсткого бунтарства своих детей",

– написала одна из подписчиц.

"я любила свою мамочку больше всего на Свете, заботилась о ней, баловала, думаю на этом фоне мои выкрутасы меркли",

– парировала артистка.

"Лариса! Одна картинка, вами показанная, один ваш комментарий– всё прямо в душу, на жизнь... спасибо!" "Наболевшее", "Умничка Вы! Каждое Ваше слово это правда!!!!!" "Люблю Вашу страницу, Вы умная, с красивым, остроумным изложением своих мыслей, душевная! ... и невероятно красивая внешне, в любом возрасте, всегда смотрю на Вас, не могу насмотреться! Бесприданницу вчера по телевизору пересматривала, случайно, оторваться не могла. Вы конечно же штучная! Во всем!" "Растрогало до слез", – отозвались остальные фанаты (орфография и пунктуация сохранены).