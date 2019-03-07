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"Пьяная в куче вещей": Гузеева уснула на диване

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Домашнее фото ведущей "Давай поженимся" неприятно удивило ее поклонников

Роскошная Лариса Гузеева, которая никогда не комплексует, и, как известно, обладает прекрасным чувством юмора, показала подписчикам неожиданный снимок.

Артистка прилегла на диван, устало прикрыв глаза. При этом вокруг было разбросано постельное белье. Таким образом телеведущая похвасталась подарком, который сама себе сделала к 8 Марта.

Некоторые пользователи нашли, что несмотря на усталый вид, Гузеева изрядно похудела и потрясающе выглядит. Красавицу-актрису от души поздравили с наступающим весенним праздником. Другим же явно не пришлось по вкусу фото, где в беспорядке разбросано белье. Некоторые были откровенно грубы и предположили, что Гузеева перебрала с алкоголем и спит в "тряпках" (орфография и пунктуация сохранены).

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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

"ГОСПОДИ, ЧТО ЗА ТРЯПКИ?..." "Лариса, Вы на этом фото такая домашняя. Очень душевное фото. Весеннего Вам настроения!!! Тепла и любви!" "Ларисочкп,устала наверное как собака!!! Отдыхай!" "Щас мадона пластику наделала себе ,щас она похожа на гузееву", "Пока не прочитала полностью,не поняла,что к чему.Подумала,что Вы,пьяная,спите в куче вещей",

– высказались они.

Злопыхатели и раньше оставляли неприятные комментарии на странице Гузеевой в Instagram. Так, ранее Ларисе на пару с Розой Сябитовой досталось от зрителей шоу за подарки от героев, которые, по мнению некоторых пользователей, они "выпрашивают".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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