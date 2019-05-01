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"Ядерная бомба": матерящаяся Гузеева напугала зрителей

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая "Давай поженимся" не стесняется выражать свое мнение, пусть даже и нецензурно

Скандальный ролик с отрывком из передачи бурно обсуждают в Сети.

Ларису Гузееву, судя по всему, утомили бесконечные дискуссии по поводу фрагмента одного из эфиров "Давай поженимся", где она, слушая историю жизни одного из женихов, не сдержалась и выругалась матом. Напомним, ранее видео распространилось в соцсетях со скоростью лесного пожара.

Не обошел его вниманием и резидент Comedy Club Гарик Харламов, который опубликовал у себя в Instagram ролики, куда вмонтирована ругань артистки.

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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

Видимо, для того, чтобы показать, как слова вырвали из контекста, Гузеева выложила весь отрывок у себя на странице.

"Закрывая вопрос",

- лаконично подписала она видео.

Подписчики восхитились прямотой Гузеевой и поддержали ее. Некоторые признались, что теперь им стыдно за то, что смеялись над издевательскими роликами с ее голосом (орфография и пунктуация сохранены).

"Лариса ну вы бомба! Причём ядерная! Сказали так сказали. Добавлять нечего!" "Ааааа, так это вот откуда! Лариса, Вы сказали правильные вещи! Вы самая лучшая актриса и ведущая!" "На это можно смотреть вечно", "И вдруг ребята стало не смешно. Совершенно. Даже стыдно,что смеялась", "Лариса...я аж испугалась..,", "Я смотрела этот выпуск. Лариса Андреевна. Моя радость. Я была у таком ужасе когда увидела , ролики у Харламова и ещё многое на этот ролик. Правильный ход сделан с вашей стороны. Мне было честно не юмарно и не смешно. Печаль в глазах. Ведь эфир был не из лёгким. И вырывать кусок и делать шоу и выставлять вас в не совсем правильной информации донося людям грязь в лице юмора это подло. Вы человек который никогда просто так слова в воздух не говорите. Мне было не приятно. Уважая вас", "Браво!" "Обожаю!!!!" – высказались комментаторы.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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