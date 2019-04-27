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"Просто сойти с ума": дочь Гузеевой развалилась в кресле в крошечных шортах

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Обожаемая Леля нагрянула к маме на работу в дерзком наряде

Ведущая "Давай поженимся" показала красотку на видео.

У Ларисы Гузеевой, судя по всему, был хороший день. Один из женихов, снимавшихся в программе, подарил артистке роскошный букет, а чуть позже заглянули любимые дочь и сын.

Лариса решила поделиться солнечным настроением с подписчиками и сняла забавные ролики.

"Знаете, что такое счастье? Это когда к тебе приходят на работу твои дети. Просто сойти с ума…" – восхитилась Гузеева, показывая жующего сына и дочь, которой, видимо, не очень понравилось, что ее снимают.

"Мама – блогер, блин", – прокомментировала она, показав язык. При этом Леля, на которой были мини-шорты, развалилась в кресле в откровенной позе и деловито рылась в маминой сумке.

Ранее Гузеева показала фото с дочкой, для которого она "стащиладитя с постели".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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