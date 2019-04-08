Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Все обвиняют": Гузеева отказалась от еды

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Артистка обиделась на замечания по поводу фигуры

Ведущая "Давай поженимся", наконец, вернулась из клиники.

Лариса Гузеева полна решимости избавиться от лишних, по ее мнению килограммов. Поправлять здоровье и приводить себя в порядок артистка ездила в Крым. Оттуда она делилась с подписчиками изумительными морскими пейзажами и роликами из клиники. Тогда же телеведущая пожаловалась на фигуру. Поклонники бросились ее успокаивать – многие отметили, что Гузеева прекрасно выглядит и худеть ей вовсе не нужно. Однако были и откровенные грубияны, которые указали, что она поправилась.

Нападки хейтеров, видимо, задели артистку. В сторис Instagram она выложила рабочее видео со съемочной площадки, где припомнила колкости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

"Снимаю бездельников", – шутливо прокомментировала она.

В кадр попала и Роза Сябитова, которая так же с юмором пыталась оправдаться.

"Вместо того, чтобы быстрее шевелить булками своими и сниматься, они здесь бла-бла-бла", – заявила Лариса. Далее звезда показала подносы с разнообразной снедью, которую приготовили для ведущих, и сообщила, что есть отказывается.

"Вот все обвиняют: не жрите, мол, не жрите. Вот это вот подготовили уже для того, чтобы нам сейчас занести. Я есть не буду",

– категорично подытожила Гузеева.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Брызги долетели даже до Запада: анализы Порошенко и Зеленского взорвали Сеть

Пользователи отметили "День анализов" в Незалежной

Выбора нет: Порошенко победит Зеленского с помощью Саакашвили

Батька ставит на действующего главу Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей