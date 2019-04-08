"Все обвиняют": Гузеева отказалась от еды

Артистка обиделась на замечания по поводу фигуры

Ведущая "Давай поженимся", наконец, вернулась из клиники.

Лариса Гузеева полна решимости избавиться от лишних, по ее мнению килограммов. Поправлять здоровье и приводить себя в порядок артистка ездила в Крым. Оттуда она делилась с подписчиками изумительными морскими пейзажами и роликами из клиники. Тогда же телеведущая пожаловалась на фигуру. Поклонники бросились ее успокаивать – многие отметили, что Гузеева прекрасно выглядит и худеть ей вовсе не нужно. Однако были и откровенные грубияны, которые указали, что она поправилась.

Нападки хейтеров, видимо, задели артистку. В сторис Instagram она выложила рабочее видео со съемочной площадки, где припомнила колкости.

"Снимаю бездельников", – шутливо прокомментировала она.

В кадр попала и Роза Сябитова, которая так же с юмором пыталась оправдаться.

"Вместо того, чтобы быстрее шевелить булками своими и сниматься, они здесь бла-бла-бла", – заявила Лариса. Далее звезда показала подносы с разнообразной снедью, которую приготовили для ведущих, и сообщила, что есть отказывается.

"Вот все обвиняют: не жрите, мол, не жрите. Вот это вот подготовили уже для того, чтобы нам сейчас занести. Я есть не буду",

– категорично подытожила Гузеева.