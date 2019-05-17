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"Такой красавчик он у меня": Гузеева засветила друга

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Артистка приготовила поклонниками сюрприз

Ведущая "Давай поженимся" рассказала о грядущих переменах.

Лариса Гузеева показала интригующее видео. Судя по сторис в Instagram звезды, она намерена снова кардинально сменить имидж.

Артистка показала "моднющий" салон, куда пришла, чтобы исправить цвет волос, за который ранее ее неоднократно критиковали. Поклонники заявили, что Гузеевой не идет быть блондинкой. Ранее она перекрасилась для нового проекта.

Лариса также сообщила, что сделает новую стрижку, и пообещала показаться подписчикам. На видео ведущая сняла и мастера, который будет творить красоту. Судя по всему, мужчина уже успел подружиться с красавицей-актрисой.

"Такой красавчик он у меня",

– игриво заметила она.

Ну а пока фанатам остается только гадать – предстанет ли Гузеева в привычном образе либо снова удивит их чем-то новеньким.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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