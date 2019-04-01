Скандальный "черный список" пополнился

Аналитики во второй раз подготовили "Рейтинг травли" медиаперсон, и за прошедшую неделю в нем произошли определенные изменения. Так, в первую десятку самых ненавидимых личностей вихрем ворвались телеведущий Андрей Малахов и потерявшая мужа Божена Рынска.

Малахов, который за свою блистательную карьеру успел вкусить и любовь, и неприязнь россиян, расположился на почетном пятом месте списка, который возглавила Рынска, сообщает RT. Малахову досталось от одной из участниц телестройки "Дом-2". Некая Нонна Щукина заявила, что Андрей напал на нее прямо в гримерке.

Ну а безутешная вдова журналиста Игоря Малашенко подверглась беспощадной критике за свои неоднозначные высказывания. В интервью, которое Божена дала Ксении Собчак, Рынска позволила себе сделать заявления, глубоко шокировавшие зрителей.

"Я кричала: сначала только на меня завещай что-то, а потом ***!, -

цитирует Божену "Федерал Пресс". Кроме того, скандальная журналистка призналась, что хочет родить ребенка от уже покойного супруга с помощью "замороженных эмбрионов" – что тоже не добавило ей популярности в народе.

В остальном первая десятка "Рейтинга травли" изменилась не очень сильно. Блогеры Белла Рапопорт и Илья Варламов, телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев, звезда Youtube Юрий Дудь, начинающий политик Ксения Собчак, беглый журналист Аркадий Бабченко и великолепный Владимир Познер – все они вновь вошли в "черный список" ненавидимых персон.



Необычное исследование проводит по просьбе RT компания "Крибрум", специализирующаяся на мониторинге социальных медиа.