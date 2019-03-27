Рынска впала в нищету после смерти мужа

Все наследство основателя НТВ отошло к другой

Журналист и блогер Божена Рынска тяжело переживает кончину своего супруга, медиаменеджера и политтехнолога Игоря Малашенко. Помимо горечи от утраты перед ней стоит насущный вопрос – на какие деньги жить дальше? Дело в том, что перед смертью Малашенко практически ничего не оставил ей.



В интервью своей коллеге Ксении Собчак несчастная Рынска призналась, что все наследство мужа получила его бывшая семья, а ей досталась лишь одна квартира, передает НСН. Привыкшей к роскоши Рынске этого, разумеется, показалось слишком мало для нормальной жизни, ибо нынче жить сложно. Все дорого, а зарабатывать деньги становится все труднее.

"Мне для того, чтобы выжить, хорошо бы сдавать квартиру. Я сейчас подумаю, если я смогу купить другую квартиру, распродав все что только можно, то я буду сдавать ту вторую квартиру, а в этой жить. А если нет, то мне придется продавать и эту квартиру… Жить на что-то надо, а на работу не так-то просто устроиться",

– сказала Рынска.

Услышав такое, Собчак пришла в ужас: "Ты хочешь сказать, что у тебя вообще что ли не осталось никаких средств к существованию?!". Рынска только вздохнула, мол, да, ее любимый перед смертью не позаботился о ней и не оставил ничего достойного.





Видео интервью Рынски вызвало волну иронии, сарказма и откровенного злорадства у зрителей. Интернет-пользователей возмутили одновременно ее меркантильность по отношению к покойному и нытье по поводу "нищеты" (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Цинизм на грани абсурда и черного юмора Божена не понимает насколько смешно то, что она произносит﻿", – написал пользователь Cust Arbusta TV.

"Противно смотреть.... Избалованная, ******** (офигевшая) в край женщина", – высказался пользователь под ником Твоя Тень.

"Жалко бабушку. Как теперь выживать-то, всего с двумя шикарными квартирами набитыми антикваром?? простолюдинская жизнь не для тонкой натуры!!! а в прочем, разве теперь это можно назвать жизнью.... сердце кровью обливается",

– "посочувствовал" Иван Иванов.

"Отвратительно и жутко выглядит жалоба, что ей, бедной, ничего не оставили и жить не на что, после прохода по квартире наполненной дорогим антиквариатом и сумками биркин. Создается впечатление, что эти дамы живут в параллельной вселенной", – поддержал Miss Nobody.

"Редкостная дрянь. "Рвачиха", которая ничего не поняла в смерти мужа", – добавила Лариса Коляда.

Пользователи не могли обойтись и без "шпилек" в адрес Ксении Собчак, за которой до сих пор тянется шлейф гламурной прожигательницы жизни. Ее реакцию на "беды" Рынски многие сравнили с тем, как телеведущий Андрей Малахов пытался вызвать у людей сострадание к "несчастным" футболистам-миллионерам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

"Ксюша делает такое скорбное лицо, как Малахов, когда про Кокорина слушает", – пошутил Marchesa111.

Игорь Малашенко был найден мертвым в собственном доме в Испании 25 февраля. Полиция установила, что причина смерти носит ненасильственный характер.