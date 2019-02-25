муж Божены Рынской найден мертвым

Создатель "НТВ" скончался на 65-м году жизни

Игорь Малашенко умер в Испании. По предварительной версии, опубликованной в СМИ, не исключено, что он свел счеты с жизнью, пишет издание "КоммерсантЪ". Однако пока родственники не подтвердили эту информацию.



О смерти супруга Божены Рынски издание узнало от инсайдера. Журналист Тимур Валеев, который работал с Малашенко, сообщил агентству "Москва", что у него есть "подтверждение информации" о том, что экс-медиаменеджер скончался в своем доме в ночь на 25 февраля.

В середине февраля жена политтехнолога сообщила на своей странице в Facebook, что ее мужу стало плохо после скандала с экс-супругой Еленой. Тогда его госпитализировали. В последнее время Малашенко переживал из-за скандального развода в США с Еленой.

Он был известным медиаменеджером, одним из основателей телеканал "НТВ", некоторое время работал генеральным директором РГТРК "Останкино". В последние годы муж Рынски много времени уделял политике: в 2018-м он возглавлял предвыборный штат Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты страны.