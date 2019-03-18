"Не уберегла": Рынска сказала правду на похоронах мужа

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Сегодня, 18 марта, на Троекуровском кладбище похоронили одного из создателей НТВ Игоря Малашенко. Проститься с ним пришли 50 человек, в том числе жена Божена Рынска и его дочь от первого брака.
Обстановка на прощании была спокойная: никто не плакал, а тех, кто пришел на похороны оказалось меньше, чем предполагалось. Казалось будто хоронят простого человека, а не создателя телеканала.
Божена и дочь Малашенко Елизавета всячески избегали друг друга – отношения между ними не сложились. Рынска утверждала, что дети никогда не поддерживали отношения с отцом, а только высасывали из него деньги.
"Игоря убил бракоразводный процесс в Нью-Йорке. Так звучит правда",
– объявила Божена на похоронах.
"Прости, Игорь, что я все силы бросила на войну, а тебя не уберегла",
– добавляет вдова.
Вся обстановка на похоронах была какая-то неудобная, люди как будто стеснялись прощаться с Малашенко – передает "МК".
Божена выглядела растерянной, а когда гроб начали закрывать, она обратилась к сотрудникам кладбища "подождите, дайте проститься", подбежала к телу, начала целовать супруга и плакать.
Как сообщает "Вечерняя Москва", проститься с коллегой пришли телеведущие Марианна Максимовская и Павел Лобков, журналисты Михаил Фишман, Александр Будберг и Алексей Венедиктов.
Гроб с телом Игоря Малашенко похоронят недалеко от актрисы Веры Глаголевой и Евгения Осина.
Напомним, тело 64-летнего мужчины было обнаружено 25 февраля 2019 года в доме в Испании. Причиной смерти названа асфиксия. Криминального следа не обнаружено.
Божена Рынска и Игорь Малашенко познакомились в 2012 году, а поженились менее года назад, в сентябре 2018. От прошлого брака у предпринимателя осталось 3 детей, известно, что бракоразводный процесс с бывшей женой шел очень тяжело. Божена уверяла, что бывшая супруга и дети хотят гибели Малашенко.
Ранее Утро писало о планах Рынски переехать из России.
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