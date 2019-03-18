"Не уберегла": Рынска сказала правду на похоронах мужа

В Москве попрощались с Игорем Малашенко

Сегодня, 18 марта, на Троекуровском кладбище похоронили одного из создателей НТВ Игоря Малашенко. Проститься с ним пришли 50 человек, в том числе жена Божена Рынска и его дочь от первого брака.

Обстановка на прощании была спокойная: никто не плакал, а тех, кто пришел на похороны оказалось меньше, чем предполагалось. Казалось будто хоронят простого человека, а не создателя телеканала.

Божена и дочь Малашенко Елизавета всячески избегали друг друга – отношения между ними не сложились. Рынска утверждала, что дети никогда не поддерживали отношения с отцом, а только высасывали из него деньги.

"Игоря убил бракоразводный процесс в Нью-Йорке. Так звучит правда",

– объявила Божена на похоронах.

"Прости, Игорь, что я все силы бросила на войну, а тебя не уберегла",

– добавляет вдова.

Вся обстановка на похоронах была какая-то неудобная, люди как будто стеснялись прощаться с Малашенко – передает "МК".

Божена выглядела растерянной, а когда гроб начали закрывать, она обратилась к сотрудникам кладбища "подождите, дайте проститься", подбежала к телу, начала целовать супруга и плакать.

Как сообщает "Вечерняя Москва", проститься с коллегой пришли телеведущие Марианна Максимовская и Павел Лобков, журналисты Михаил Фишман, Александр Будберг и Алексей Венедиктов.

Гроб с телом Игоря Малашенко похоронят недалеко от актрисы Веры Глаголевой и Евгения Осина.

Напомним, тело 64-летнего мужчины было обнаружено 25 февраля 2019 года в доме в Испании. Причиной смерти названа асфиксия. Криминального следа не обнаружено.

Божена Рынска и Игорь Малашенко познакомились в 2012 году, а поженились менее года назад, в сентябре 2018. От прошлого брака у предпринимателя осталось 3 детей, известно, что бракоразводный процесс с бывшей женой шел очень тяжело. Божена уверяла, что бывшая супруга и дети хотят гибели Малашенко.

Ранее Утро писало о планах Рынски переехать из России.