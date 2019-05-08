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Андрей Малахов не остался равнодушен к новости о кончине знаменитого автора музыки и поместил в Instagram кадр, на котором показан с Евгением Крылатовым. Подписчики обрушились на шоумена с негодованием.
Телеведущий всего лишь предался воспоминаниям. Он сообщил, что на фото – его "последняя встреча с великим композитором и настоящим патриотом – Евгением Крылатовым". И пояснил, что снимались они поздно вечером 23 февраля, в день 85-летия легенды.
"Я заехал к нему домой, чтобы обнять Маэстро и сказать, что все мое поколение выросло на песнях Крылатова. Он признался, что очень переживает, что нигде не сказали про юбилей. Это его по-детски ранило. Надеюсь, скажут хотя бы про то, что он был талантлив после его смерти. Пишу это, а в голове звучит: "Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко...",
добавил Малахов. И в послесловии отметил, что "Это урок нам – все нужно делать в свое время".
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