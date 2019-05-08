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"Тьфу на Вас": Малахова разнесли за пиар на костях

Андрей Малахов. Кадр youtube.com
Фото шоумена с умершим композитором взбесило многих

Андрей Малахов не остался равнодушен к новости о кончине знаменитого автора музыки и поместил в Instagram кадр, на котором показан с Евгением Крылатовым. Подписчики обрушились на шоумена с негодованием.

Телеведущий всего лишь предался воспоминаниям. Он сообщил, что на фото  – его "последняя встреча с великим композитором и настоящим патриотом – Евгением Крылатовым". И пояснил, что снимались они поздно вечером 23 февраля, в день 85-летия легенды. 

"Я заехал к нему домой, чтобы обнять Маэстро и сказать, что все мое поколение выросло на песнях Крылатова. Он признался, что очень переживает, что нигде не сказали про юбилей. Это его по-детски ранило. Надеюсь, скажут хотя бы про то, что он был талантлив после его смерти. Пишу это, а в голове звучит: "Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко...",

добавил Малахов. И в послесловии отметил, что "Это урок нам – все нужно делать в свое время".

Но это не остановило злопыхателей, которые давно точат зуб на шоумена. Они не поскупились на колкости и упреки. При этом некоторые, с упреком напомнив, что о юбилее гениального человека нигде не говорилось, возмущались помягче, другие были чересчур ядовиты:

"Вот о ком надо снимать передачи.О великих людях эпохи. А у Вас, как не включишь, – Шурыгины да Шаляпины. Тьфу на Вас!", "Вы бы, Андрей, не делали себе пиар таким способом. Иначе  Вашими словами, Вы Ззнали о том, что его забыли и никто не поздравил... тогда почему в то время не объявили об этом?! Стыдно за Вас!!!!","Зато скандальные передачи кто с кем спит кто у кого наследство отнимает снимаются каждый день!!!! А таланты – мимо!!!! Они ж не создадут рейтинг!!!! Тьфу, противно смотреть ваши "передачки", "Аллой Пугачевой все уши прожужжали... С кем спала... с кем пила...", "Мы забываем про юбилеи гениев нашего времени, зато неделю слушали. сколько мужей у Примадонны...", "Фото делано в феврале, а разместил его сейчас... когда Крылатова не стало... давно Малаховщину не смотрю... стыдно, противно и отвратительно...", "Гоген и Катя были нужнее! Лучше бы про действительно талантливых людей показывали эфиры, а не ерунду!"

Остальные были сильно огорчены. "Печально. Добрейший был человек и гениальный мелодист...", "Таких песен , точно никто не напишет", "А замены нет. Вот что по-настоящему печально", "Такая эпоха уходит. Эпоха талантов и гениев!", "Сколько уже ушло легендарных личностей", "Уходят такие люди.. угасает "талантливая" эпоха. И что нам дальше делать? С чем дальше жить. Замены нет им. Настает время бездарности", "Великие люди были не интересны, в том числе и Малахову. Уход величайшей актрисы Быстрицкой был в тишине. Печально все у нашего тв", – сожалели они.

Евгений Крылатов умер в канун Дня Победы – 8 мая. Ему было 85 лет. Он написал музыку к 160 с лишним фильмам и мультфильмам. "Прекрасное далеко", "Три белых коня", "Крылатые качели" – это малая толика всего, созданного легендарным автором.

Андрея Малахова в последнее время ругают очень часто. На днях шоумен отбивался от злопыхателей. Они навалились на него за веселье в день большого горя. И до этого известный телеведущий часто становилня объектом для нападок...

Фоторепортаж
Андрея Малахова бросили на баррикады
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Полина ДОРОЖКИНА
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