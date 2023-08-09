В тени звездной сестры: как выглядит и живет тайный брат-двойняшка Малышевой

В тени звездной сестры: как выглядит и живет тайный брат-двойняшка Малышевой
Елена Малышева. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая долго скрывала родственника

Знаменитый теледоктор не привыкла выносить детали своей личной жизни на публику. Неудивительно, что ее имя редко мелькает в скандальной хронике. Известно, что у ведущей есть муж, двое детей. А недавно выяснилось, что у Елена Малышева не единственный ребенок у своих родителей. 

Годами звезда скрывала от публики своего брата-двойняшку, можно сказать, сделав его тайным. Родственника зовут Алексей Шабунин, он родился с теледоктором в один день. Конечно, брат и сестра друг на друга похожи, однако назвать их копиями сложно. Сходство в лицах можно разглядеть – особенно, когда оба надевают очки. Мужчина более массивный и уже успел обзавестись сединой. 

Алексей пошел по пути своей сестры и отучился на врача, сконцентрировавшись на хирургии. Правда, очень узнаваемым человек не стал и живет в тени своей звездной родственницы. Брат Елены Малышевой руководит Боткинской больницей в Москве. В СМИ мужчина предпочитает не светиться.

Елена Малышева с братом. Фото: Кадр / "Жить здорово"

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему ведущую шоу "Жить здорово" требуют прогнать с Первого канала. 

Источник: Киноафиша ✓ Надежный источник
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