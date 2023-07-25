"Начала грешить": внук вскрыл десятилетнюю тайну Эдиты Пьехи и Игоря Крутого

Об этом все молчали много лет

Певица Эдита Пьеха построила ошеломительную карьеру на советской эстраде, ее имя до сих пор гремит на всю страну и далеко за ее пределами. Внук артистки Стас Пьеха пошел по стопам звездной бабушки и тоже стал певцом. После участия в шоу "Фабрика звезд" он стал строить сольную карьеру и стал популярен.

Звездная фамилия бабушки всегда помогала Стасу Пьехе на пути к славе. Но однажды она могла помешать ему. Оказывается, на "Фабрике" к Стасу Пьехе могло бы сложиться пренебрежительное отношение именно из-за бабушки.

В недавнем интервью певец признался, что у Эдиты Пьехи были давние несведенные счеты с продюсером Игорем Крутым, который заправлял делами на "Фабрике" и был наставником. Он мог бы его "завалить", но по каким-то причинам не стал этого делать.

Конфликт Игоря Крутого и Эдиты Пьехи возник на пустом месте и длился много лет. Тогда советская эстрада начала полностью перестраиваться, появлялись новые имена, а старые звезды отходили на второй план.

"Она совершенно в другой реальности выросла, в другой парадигме, и тут какой-то шоу-бизнес. Все такие бабки зарабатывают, все какие-то крутые, а она она по-прежнему вся такая интеллигентная. И она начала проходиться, начала грешить, и какой-то был у нее заплет с Игорем Крутым. Где-то она нелестно что-то сказала", – признался Стас Пьеха.

Стас Пьеха признался, что о давнем конфликте бабушки и продюсера ему рассказала мама Илона Броневицкая.