"Начала грешить": внук вскрыл десятилетнюю тайну Эдиты Пьехи и Игоря Крутого

"Начала грешить": внук вскрыл десятилетнюю тайну Эдиты Пьехи и Игоря Крутого
Эдита Пьеха. Фото: Valeriy Matusov/ Russian Look/ Globallookpress.com
Об этом все молчали много лет

Певица Эдита Пьеха построила ошеломительную карьеру на советской эстраде, ее имя до сих пор гремит на всю страну и далеко за ее пределами. Внук артистки Стас Пьеха пошел по стопам звездной бабушки и тоже стал певцом. После участия в шоу "Фабрика звезд" он стал строить сольную карьеру и стал популярен.

Звездная фамилия бабушки всегда помогала Стасу Пьехе на пути к славе. Но однажды она могла помешать ему. Оказывается, на "Фабрике" к Стасу Пьехе могло бы сложиться пренебрежительное отношение именно из-за бабушки. 

В недавнем интервью певец признался, что у Эдиты Пьехи были давние несведенные счеты с продюсером Игорем Крутым, который заправлял делами на "Фабрике" и был наставником. Он мог бы его "завалить", но по каким-то причинам не стал этого делать. 

Конфликт Игоря Крутого и Эдиты Пьехи возник на пустом месте и длился много лет. Тогда советская эстрада начала полностью перестраиваться, появлялись новые имена, а старые звезды отходили на второй план. 

"Она совершенно в другой реальности выросла, в другой парадигме, и тут какой-то шоу-бизнес. Все такие бабки зарабатывают, все какие-то крутые, а она она по-прежнему вся такая интеллигентная. И она начала проходиться, начала грешить, и какой-то был у нее заплет с Игорем Крутым. Где-то она нелестно что-то сказала", – признался Стас Пьеха. 

Стас Пьеха признался, что о давнем конфликте бабушки и продюсера ему рассказала мама Илона Броневицкая.

Источник: Киноафиша ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"Обобрала по максимуму": развод с Брежневой довел Меладзе до срыва

Певица оказалась виновата в расставании

Сын Лукашенко скривился после съемки Путина – видео

Николаю поручили важное дело

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей