О ней мечтали многие: как сейчас выглядит роковая любовница Челентано

Фото: Mimmo Carriero/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Mimmo Carriero/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: Mimmo Carriero/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Mimmo Carriero/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Mimmo Carriero/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Актриса считается одной из красивейших в истории итальянского кинематографа

Актриса Орнелла Мути прославилась после в фильмов с участием Адриано Челентано – их творческий союз оказался невероятно продуктивным из-за химии, которая была на экране между артистами. Как выяснилось позже, и в жизни их отношения оказались довольно страстными.

Мути, по слухам, стала единственной женщиной, с которой Челентано изменил жене. Артистка из-за него бросила мужа, однако он уйти от супруги так и не решился, несмотря на просьбы любовницы.

Спустя время Мути сновы вышла замуж и стала матерью троих детей. И даже несмотря на возраст – звезде "Укрощения строптивого" исполнилось 67 лет – она остается одной из красивейших женщин Италии. Артистка регулярно выходит в свет, выбирая для этого роскошные наряды, подчеркивающие фигуру. От пластики она отказалась, предпочитая стареть по-европейски.

Фото: Mimmo Carriero/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Фото: Mimmo Carriero/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Знаменитость любит шопинг и рестораны. Она предпочитает ходить туда со своими детьми и подругами. 

Фото: Mimmo Carriero/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В молодости Орнелла славилась взбалмошным характером. Говорили, что дерзкое амплуа в фильмах очень совпадает с ее нравом в жизни – такую манеру, судя по всему, наследовала и ее дочь, которая удивительно похожа на свою звездную мать. 

Фото: Mimmo Carriero/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Ну, и папарацци девушка не стесняется – вероятно, к повышенному вниманию привыкаешь, когда твоя родственница Орнелла Мути. Поэтому наследница артистки ведет себя перед камерой достаточно непринужденно.

Фото: Mimmo Carriero/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

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