За громкий успех на военном поприще бизнесмен заплатил высокую цену чужими жизнями

Популярность Евгения Пригожина возникла не благодаря его таланту военачальника, а за счет раскрутки в его собственных медиа. К такому мнению приходят эксперты, осмысливая события последних месяцев, связанные с именем покойного главы ЧВК "Вагнер".

По оценке политолога, историка Армена Гаспаряна, Пригожин превратил свое участие в СВО "в какой-то бесконечный хардкорный сериал, (…) каждым следующим действием все более шокируя публику". То распиаренная история со "снарядным голодом", то громогласные жалобы на руководство Минобороны. И на этом фоне – заявления о собственной эффективности на поле боя. А по факту – Артемовск (Бахмут) взят, но ценой огромных потерь в живой силе, да и город предстоит отстраивать буквально с нуля.

"Если ты выдающийся стратег, как тебя демонстрировали пиарщики, – мог бы придумать какой-то ошеломляющий противника ход. Маршал Василевский в 1945 году не стер Японию с лица земли. Но он шокировал весь мир продуманной и реализованной операцией по разгрому совсем неслабой группировки противника",

– пишет Гаспарян в статье для "Газеты.ру", объясняя, почему самое раскрученное в СМИ и соцсетях подразделение СВО в реальности является самым неэффективным по соотношению "успех/потери".

Феномену Евгения Пригожина способствовал тот факт, что, помимо больших денег, он имел и связи, в том числе в криминальных кругах, уверен политолог Сергей Судаков. Порядки в своей частной армии он завел "по понятиям", не задумываясь о том, что за войной следует мирное время, где право сильного не работает.

"Вы скажете, ЧВК покойного Евгения Пригожина хорошо проявили себя в Сирии, в африканских странах. Но не забывайте одной простой истины – Евгений Пригожин никогда ничего не делал бесплатно",

– напоминает Судаков. По его мнению, амбиции успешного коммерсанта выросли до уровня "Пригожин – полубог", в том числе, за счет постоянных восторгов в свой адрес в подконтрольных ему интернет-изданиях и других СМИ. В итоге он решил "с нахрапом 90-х" воспользоваться ситуацией, бросив вызов конституционному строю России под прикрытием личной неприязни к министру обороны и начальнику Генштаба. "Выступив с "маршем справедливости", Пригожин фактически встал на путь революционного свержения власти, бросив вызов конституционному строю России и лично Президенту России Путину", – пишет Судаков. Закончилось все печально.