Имел возможность: феномен Пригожина объяснили наличием у него денег и связей

Имел возможность: феномен Пригожина объяснили наличием у него денег и связей
Фото: Petrov Sergey/news.ru/globallookpress
За громкий успех на военном поприще бизнесмен заплатил высокую цену чужими жизнями

Популярность Евгения Пригожина возникла не благодаря его таланту военачальника, а за счет раскрутки в его собственных медиа. К такому мнению приходят эксперты, осмысливая события последних месяцев, связанные с именем покойного главы ЧВК "Вагнер".

По оценке политолога, историка Армена Гаспаряна, Пригожин превратил свое участие в СВО "в какой-то бесконечный хардкорный сериал, (…) каждым следующим действием все более шокируя публику". То распиаренная история со "снарядным голодом", то громогласные жалобы на руководство Минобороны. И на этом фоне – заявления о собственной эффективности на поле боя. А по факту – Артемовск (Бахмут) взят, но ценой огромных потерь в живой силе, да и город предстоит отстраивать буквально с нуля.

"Если ты выдающийся стратег, как тебя демонстрировали пиарщики, – мог бы придумать какой-то ошеломляющий противника ход. Маршал Василевский в 1945 году не стер Японию с лица земли. Но он шокировал весь мир продуманной и реализованной операцией по разгрому совсем неслабой группировки противника",

– пишет Гаспарян в статье для "Газеты.ру", объясняя, почему самое раскрученное в СМИ и соцсетях подразделение СВО в реальности является самым неэффективным по соотношению "успех/потери".

Феномену Евгения Пригожина способствовал тот факт, что, помимо больших денег, он имел и связи, в том числе в криминальных кругах, уверен политолог Сергей Судаков. Порядки в своей частной армии он завел "по понятиям", не задумываясь о том, что за войной следует мирное время, где право сильного не работает.

"Вы скажете, ЧВК покойного Евгения Пригожина хорошо проявили себя в Сирии, в африканских странах. Но не забывайте одной простой истины – Евгений Пригожин никогда ничего не делал бесплатно",

напоминает Судаков. По его мнению, амбиции успешного коммерсанта выросли до уровня "Пригожин – полубог", в том числе, за счет постоянных восторгов в свой адрес в подконтрольных ему интернет-изданиях и других СМИ. В итоге он решил "с нахрапом 90-х" воспользоваться ситуацией, бросив вызов конституционному строю России под прикрытием личной неприязни к министру обороны и начальнику Генштаба. "Выступив с "маршем справедливости", Пригожин фактически встал на путь революционного свержения власти, бросив вызов конституционному строю России и лично Президенту России Путину", – пишет Судаков. Закончилось все печально. 

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник

В США раскрыли новый хитроумный план Зеленского

Задумка президента обречена на провал

У Кремля появилась информация о попытках взрыва "Турецкого потока" - Лавров

Москва уже предупредила Анкару

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей