Раскрыты проблемы Шнурова с властью после смерти Пригожина

Концерты артиста начали отменять

Слухи, будто бы лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров был в близких дружеских отношениях с Евгением Пригожиным ходят давно. Они усилились после обысков в доме бизнесмена, когда правоохранители нашли хвалебную оду в его честь, написанную и исполненную артистом.

На этом фоне стали поговаривать, что глава ЧВК играл и серьезную роль в карьере музыканта, хотя сам Пригожин пояснял, что отдавал деньги Шнурову лишь через билетную кассу, посещая его концерты.

Журналистка Ксения Собчак настаивает, что все не совсем так. В своем Telegram она намекнула, что у мужчин и правда были тесные деловые связи, из-за которых у Сергея Шнурова теперь проблемы с властью. Именно поэтому концерт группы "Ленинград" и отменили в Лужниках, уверяет ведущая.

"Шнуров был слишком близок к телу, и это сыграло против него", – написала она.

Напомним, мероприятие было сорвано за день до выступления. Организатор заявил, что такие решение приняли по независящим от него причинам. Сам Шнуров утверждает, что официального уведомления об отмене концерта он не получал, но намерен предпринять меры, чтобы вернуть зрителям деньги за билеты.

Ранее "Утро.ру" сообщало о том, как разные артисты были связаны с Евгением Пригожиным.