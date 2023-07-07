Шнуров тайно посвятил песню главе ЧВК "Вагнер" – об этом узнали случайно

Композиция хранилась на флешке у бизнесмена

Источники в правоохранительных органах заявили, что во время обысков в особняке Евгения Пригожина нашли флешку с песней группы "Ленинград", которая была посвящена главе ЧВК "Вагнер". Композиция, судя по всему, была приватной, поскольку ранее нигде официально не публиковалась.

В ней Сергей Шнуров поет о жестоком нраве Пригожина и его манере вести дела.

"Везде он словно ковид по кличке "Повар", боже. Сготовит и расчленит. Зовут его Пригожин", – поется вокалисткой коллектива.

Также в песне Шнуров заявляет, что "руки по уши в крови у повелителя троллей". Отдельно он поддевает и Иосифа Пригожина, задавая риторический вопрос "где его Валерия".

При каких обстоятельствах была записана песня неизвестно, однако источники утверждают, что появилась она у главы ЧВК в прошлом году.