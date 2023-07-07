Шнуров тайно посвятил песню главе ЧВК "Вагнер" – об этом узнали случайно

Шнуров тайно посвятил песню главе ЧВК "Вагнер" – об этом узнали случайно
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Композиция хранилась на флешке у бизнесмена

Источники в правоохранительных органах заявили, что во время обысков в особняке Евгения Пригожина нашли флешку с песней группы "Ленинград", которая была посвящена главе ЧВК "Вагнер". Композиция, судя по всему, была приватной, поскольку ранее нигде официально не публиковалась. 

В ней Сергей Шнуров поет о жестоком нраве Пригожина и его манере вести дела. 

"Везде он словно ковид по кличке "Повар", боже. Сготовит и расчленит. Зовут его Пригожин", – поется вокалисткой коллектива.

Также в песне Шнуров заявляет, что "руки по уши в крови у повелителя троллей". Отдельно он поддевает и Иосифа Пригожина, задавая риторический вопрос "где его Валерия". 

При каких обстоятельствах была записана песня неизвестно, однако источники утверждают, что появилась она у главы ЧВК в прошлом году. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Тонкая ирония: Мариинский театр посвятил месяц Вагнеру после мятежа

Россияне в восторге от маркетинговой уловки

МАГАТЭ вынесло вердикт о возможном подрыве Запорожской АЭС

Объект удалось осмотреть на наличие взрывчатки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей