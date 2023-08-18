"Звучало грубовато": Анита Цой сменила по паспорту имя и фамилию

"Звучало грубовато": Анита Цой сменила по паспорту имя и фамилию
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Как на самом деле зовут звезду

Мать Аниты Цой звали Элоиза Юн. Отца – Сергеем Кимом. Цой же артистка стала, выйдя замуж за Сергея Цой и взяв его фамилию. А до свадьбы с ним ее и вовсе звали Анной Ким.

"В 45 лет я официально по паспорту сменила имя с Анны на Аниту, – сообщила исполнительница корреспонденту "Утро.ру". – Во всех документа я стала Анитой Цой. Анита в моем представлении – более молодая, более энергичная, яркая, харизматичная. А Анна – сдержанная, холодная, царственная".

Интересно, что Анитой артистку называли в молодости, когда та была пионервожатой в лагере. "Дети, которым я преподавала брейк-данс, называли меня Анитой. И когда я готовилась начинать карьеру на сцене, вспомнила про Аниту, – пояснила 52-летняя звезда. – И поняла, что это имя мне подходит. Ведь "Анна Цой" звучало немного грубовато".

Интересно, что мама планировала назвать будущую звезду эстрады в честь французской революционерки Аннет Ривьер из романа "Очарованная душа". Но в паспортном столе иностранное имя давать ребенку запретили. "Так я стала Анной, – пояснила Цой. – И крещена я была тоже как Анна".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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