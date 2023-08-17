Певицу просили отмазать родственника

Отец Аниты Цой ушел из семьи, когда будущей эстрадной звезде был всего один год. Поэтому мать воспитывала ее одна.

"Отец женился второй раз, у него родился сын, – рассказала певица "Утро.ру". – Интересно, что родился мой единокровный брат в том же году, что и мой сын".

Этого брата Анита впервые увидела, когда он с отцом пришел на ток-шоу канала "Россия". Причем певица думала, что будет сниматься в программе про похудение, а в студии ее ждал такой сюрприз...

"Я, конечно, была в шоке, – признается Цой. – Ведь с отцом я до этого не зналась и не общалась – его в моей жизни не было".

Единокровного брата Алексея певица видела в итоге трижды в жизни, включая то его появление в телестудии.

"Спустя какое-то время он позвонил мне и сказал, что отец оказался в больнице, – говорит Анита. – Я связалась с главврачом, предложила свою помощь, но отец отказался от моего участия. И в больнице сказали, что лучше мне не появляться, потому у отца не все в порядке с сердцем".

После смерти папы общение Цой с братом не прекратилось, хотя и носило виртуальный характер.

"Спустя какое-то время мне позвонила мать этого моего брата и попросила помощи – мол, Алесей попал в тюрьму за наркотики, – продолжает артистка. – Якобы, брат был не виноват, это были наркотики его девушки. Но поскольку суд уже состоялся, решение было вынесено, то сделать что-то я не могла. К тому же я – популярный человек, и такая связь с наркотиками могла не лучшим образом на мне отразиться".

Единокровный брат певицы в итоге отмотал полный срок. А после освобождения снова пришел на телепередачу.

"Они с матерью ничего плохого не говорили по меня в том эфире, хотя и заметили, что я ничем им не помогла, – рассказала певица. - Сегодня же меня часто осуждают за то, что не участвую в его жизни, не устраиваю на работу, не беру на поруки. Хотя я не очень понимаю, почему должна это делать – видела его пару раз в жизни, мы совершенно разные, чужие, люди".