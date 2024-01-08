Макаревич* вспомнил вслед за Вайкуле, как "кормил весь СССР"

70-летний Андрей Макаревич* вслед за Лаймой Вайкуле заявил, что в свои годы пополнял казну своей стране – а теперь лишен возможности выступать на сцене дома. Фронтмен "Машины времени" вспомнил, что в 1983 году коллектив переживал не самые лучшие времена – денег хватало не всем.

Однако на сборах группы "держался Росконцерт" – прибыль была сопоставима с той, которую мог принести среднестатистический советский завод. А сами бедняги-музыканты, уверяет Андрей, получали какие-то 10-20 рублей.

"После ''Рагу из синей птицы'' нас ''сняли с маршрута'' и велели работать над программой", – вспомнил артист-иноагент.



Естественно, свободолюбивые рокеры не могли стерпеть такого унизительного положения, и устроили забастовку – не выступали три месяца. Все это время телефон истошно вопил: организаторы жаловались на голодающий "Росконцерт".

Программу в итоге допустили к прокату, и гастроли возобновились. Ностальгирующий по тем временам Макаревич скучает по забитым залам и сборам в студии, когда команда сочиняла хиты. Андрею остро не хватает джазменов, которые остались в Москве. Приходится самому что-то пытаться вытворять на гитаре.

"Мне эта ограниченность смертельно надоест через какое-то время", – признался Макаревич.



А ранее мы рассказывали, как Макаревич решил подзаработать на россиянах.

*признан иноагентом решением Минюста