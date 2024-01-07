Вслед за Макаревичем: Лазарева* нашла способ подзаработать на россиянах

Вслед за Макаревичем: Лазарева* нашла способ подзаработать на россиянах
Татьяна Лазарева*. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Дела у улетевшей ведущей совсем плохи

Вслед за старым добрым знакомым Андреем Макаревичем* Татьяна Лазарева*, покинувшая страну после февральских событий 2022 года, нашла способ заработать на бывших соотечественниках. Бывшая телеведущая теперь предлагает желающим недельное путешествие в компании любимой себя по просторам итальянского Пьемонта.

Лазарева решила выгодно отличиться на фоне дорогостоящего фронтмена "Машины времени": экс-ведущая просит за недельный тур чуть больше 150 тысяч рублей по текущему курсу (около 1550 евро). Правда, за такие деньги практически ничего не предлагает, кроме своей компании – не учитывается даже проживание с перелетом.

Сама программа называется "Тур объятий и поддержки". Иноагент предлагает желающим за такие деньги не только свое присутствие, но и прогулку на кораблике, поездку на микроавтобусе и экскурсию по местным достопримечательностям.

Напомним, ранее Макаревич начал продавать путешествия вместе со своей супругой желающим за 350 тысяч рублей – за такие деньги артист готов пять дней подряд развлекать россиян на "винном туре" с разговорами по душам и прогулками по виноградникам.

*признаны иностранными агентами решением Минюста
Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Лазарев получил оплеуху за пение на французском: "Шакал!"

Артисту здорово прилетело

Валдис Пельш устроил публичную взбучку Карауловой

Звезды серьезно поцапались

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей