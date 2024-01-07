Вслед за Макаревичем: Лазарева* нашла способ подзаработать на россиянах

Дела у улетевшей ведущей совсем плохи

Вслед за старым добрым знакомым Андреем Макаревичем* Татьяна Лазарева*, покинувшая страну после февральских событий 2022 года, нашла способ заработать на бывших соотечественниках. Бывшая телеведущая теперь предлагает желающим недельное путешествие в компании любимой себя по просторам итальянского Пьемонта.

Лазарева решила выгодно отличиться на фоне дорогостоящего фронтмена "Машины времени": экс-ведущая просит за недельный тур чуть больше 150 тысяч рублей по текущему курсу (около 1550 евро). Правда, за такие деньги практически ничего не предлагает, кроме своей компании – не учитывается даже проживание с перелетом.

Сама программа называется "Тур объятий и поддержки". Иноагент предлагает желающим за такие деньги не только свое присутствие, но и прогулку на кораблике, поездку на микроавтобусе и экскурсию по местным достопримечательностям.

Напомним, ранее Макаревич начал продавать путешествия вместе со своей супругой желающим за 350 тысяч рублей – за такие деньги артист готов пять дней подряд развлекать россиян на "винном туре" с разговорами по душам и прогулками по виноградникам.

*признаны иностранными агентами решением Минюста